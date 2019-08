Cum arată şi ce dimensiuni are cea mai mică maşină din lume. „Bijuteria“ a fost înscrisă în Cartea Recordurilor

Peel P50, cea mai mică maşină din lume, are o lungime de 1,34 metri, 99 de centimetri în înălţime şi 55 de kilograme. Potrivit 4tuning.ro, în 2010, maşinuţa a fost înscrisă în Cartea Recordurilor, având marele avantaj, dincolo de dimensiune, că nu produce emisii de carbon. Viteza maximă pe care o atinge este de 65 de km/oră, dar nu merge în marşarier.

Bijuteria cu trei roţi a fost fabricată pentru prima dată între anii 1963 - 1964 de către compania Peel Engineering, fiind produse aproximativ 50 de exemplare care costau la vremea respectivă mai puţin de 200 de lire sterline. În prezent, maşina valorează între 35.000 şi 50.000 de lire sterline.

În anul 2009, compania a decis să o fabrice din nou. Un an mai târziu, un exemplar al autoturismului a fost expus la Londra. Ba chiar s-a obţinut atunci şi o aprobare specială pentru ca mini maşina să poată circula pe străzile metropolei, cu toate că nu îndeplineşte standardele actuale de siguranţă.

Maşina a fost concepută pentru oraş. Peel P50 a fost expusă la muzeul Ripley's Believe It or Not!, care are o colecţie de 800 de obiecte bizare ce pot fi admirate de vizitatori.

