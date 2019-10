Cum a fost „recompensat“ un bărbat care luptă cu mafia lemnului din Bucovina: „Am fost amendat pentru c-am sunat la 112 să reclam un transport ilegal“

Tiberiu Boşutar locuieşte în comuna Moldoviţa, din judeţul Suceava. De ani de zile luptă împotriva mafiei lemnului din România. El susţine că, zilele trecute, a sunat la 112 ca să reclame un transport ilegal de material lemnos. Înainte să ceară ajutorul Poliţiei, a sunat la Garda Forestieră Suceava pentru a verifica informaţiile şi i s-a spus că transportul nu era în regulă.

Boşutar ne-a declarat că a identificat camionul în trafic. Şoferul transporta buştean decojit. Activistul de mediu susţine că legistaţia a lăsat o portiţă prin care le permite firmelor care exploatează material lemnos să vândă buşteanul rotund ca lemn de lucru, după ce-l decojesc în prealabil, ca să-şi asigure documentele necesare pentru a acoperi viitoarele transporturi ilegale de material lemnos.

„Au lăsat o portiţă în legislativ în care lemnul poate deveni nelemn. Pentru lemnul din pădure şi pentru cherestea ai nevoie de avize speciale primare şi secundare, pentru care se emit coduri on-line şi off-line, după caz, se trec în SUMAL şi pot fi urmărite prin Inspectorul Pădurii. Tocătura, elementele prefabricate, unele lipite, nu sunt considerate materiale lemnoase şi pot fi transportate doar cu un aviz general de mărfuri. Dacă ai o casă din buşteni, ăla se consideră element din construcţie şi ăla, teoretic, nu face parte din categoria materialelor lemnoase. Aici nu este o chestiune de costuri. Lemnul se încarcă din pădure cu aviz de lemn rotund. Din pădure nu pleacă cu lemnul cojit. În depozit îl cojeşte şi-l vinde ca nefiind lemn şi actele rămân să acopere alt transport de lemn care provine din tăieri ilegale”, a arătat Boşutar.

Ei bine, tocmai această practică a vrut să o demaşte bărbatul când a sunat la 112 ca să reclame transportul.

”Eu am întâlnit o maşină cu lemn cojit, am verificat şi nu avea cod. Am vorbit cu şeful Gărzii Forestiere, i-am arătat pozele şi mi-a spus că-i material lemnos şi ar trebui să aibă cod. Am sunat la 112 pentru a trage un semnal de alarmă că există şi portiţa asta. Le-am explicat că este doar lemn cojit. Nu poţi spune că lemnul cojit este element de construcţie”, ne-a declarat sursa citată.

În timpul verificărilor efectuate de Poliţie, transportatorul le-a pus la dispoziţia organelor de control avizul general de mărfuri. Poliţiştii au considerat că şoferul îndeplineşte condiţiile legale şi l-au lăsat să-şi continue drumul. În ziua următoare, cel care a sunat la 112 ca să reclame neajunsul s-a trezit acasă cu o amendă de 500 de lei pentru că „a abuzat de 112”.

Tiberiu Boşutar este unul dintre localnicii din Moldoviţa care i-au ajutat pe jurnaliştii de la Recorder să demaşte mafia lemnului din Bucovina. Boşutar a înfiinţat acum doi ani chiar o asociaţie civică cu scopul de a reduce furtul de lemn din păduri.

Localnicul munceşte zilnic pentru a demonstra furturile masive din pădurile Moldoviţei. În urmă cu trei ani, a instalat la fereastra apartamentului său, situat în zona centrală a localităţii, camere video cu ajutorul cărora monitorizează toate camioanele încărcate cu lemn care ies din pădure. Drumul respectiv este singurul pe care poate fi transportat lemnul spre drumul european. "De trei ani stau cu ochii în cameră şi derulez 24 din 24 şi încerc să identific absolut toate transporturile care intră şi ies din localitate. În primele luni, ieşeau din localitate peste 100 de tiruri, cu lemn rotund, răşinoase, fără acte.

Din 2016 şi până în prezent a reuşit să monitorizeze în jur de 8.000 de transporturi de material lemnos. Îşi notează zilnic într-o agendă cât material lemnos se află estimativ în fiecare camion şi câte transporturi sunt sau nu legale. Printre ieşirile descoperite s-au aflat şi camioanele firmei primarului de la Moldoviţa. Tocmai din această cauză, Primăria Moldoviţa a făcut o plângere penală împotriva lui Boşutar. Bărbatul a fost cercetat pentru „instalare de echipament video”, însă nu s-a lăsat intimidat, a luptat, şi a reuşit să-şi păstreze camerele.