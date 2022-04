Cum arată clasele SMART ale unui colegiu din Suceava. „Dorinţa de a veni la şcoală este mult mai mare”

Sala a fost modernizată şi dotată cu aparatură digitală, printr-o donaţie făcută de medicul Vasile Oşean, absolvent al Colegiului Naţional „Nicu Gane”, Promoţia 1998, profilul Matematică-Fizică. Vasile Oşean este recunoscut pentru performanţa sa, după ce a reuşit să traverseze Atlanticul în 38 de zile, 14 ore şi 32 de minute într-o barcă cu vâsle (decembrie 2017-ianuarie 2018). Acesta este implicat în strângeri de fonduri pentru mediu, sănătate, copii defavorizaţi sau dezastre naturale.

„Ca fost elev al Colegiului Naţional „Nicu Gane” din Fălticeni, am răspuns prompt invitaţiei de a mă implica în realizarea unei săli de clasă de la liceul la care m-am format, pentru că eu cred cu tărie în rolul educaţiei. Cred în potenţialul acestor tineri liceeni şi în puterea lor de gestionare şi soluţionare a problemelor viitorului. Tehnologizarea sistemului educaţional este un pas corect şi fiabil, care poate schimba atât procesul educaţional, cât şi percepţia elevului asupra formării lui ulterioare”, a declarat Vasile Oşean.

„Pentru a treia sală SMART, am realizat în faţa clasei un element de decor mai deosebit. Pereţii au fost văruiţi în griuri calde, pentru a spori luminozitatea din încăpere. Nuanţele de albastru de pe peretele din fundal şi caloriferele colorate dau senzatia de spaţialitate, prin culori complementare”, a spus prof. Anca Şoldănescu, cea care s-a ocupat de conceptul de amenajare.

Sala de clasă a fost dotată cu mai multe echipamente digitale de ultimă generaţie: tablă interactivă de tip smartboard, televizor LCD, videoproiector, imprimantă multifuncţională, laptop şi sistem audio performant.

FOTO Arhiva Colegiului „Nicu Gane” din Fălticeni

Mobilierul achiziţionat constă într-un set de bănci şi scaune special proiectate pentru ciclul liceal. Blatul acestora are colţurile rotunjite şi este realizat dintr-un material numit WERZALIT – cel mai modern material utilizat pentru blaturile şcolare la nivel mondial. Fiecare bancă este prevăzută cu un cârlig pentru ghiozdan şi are sub blat un suport pentru cărţi, realizat din grilaj metalic. Băncile au fost montate tot de echipa tehnică a Colegiului Naţional „Nicu Gane” şi completează identitatea modernă a noii săli de clasă.

„Ne bucurăm de o predare mult mai captivantă”