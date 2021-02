Cozi în aer liber, frig şi nervi întinşi la maximum, în prima zi de şcoală VIDEO

La Grădiniţa cu program prelungit 1.2.3, din municipiul Suceava, părinţii şi copiii au aşteptat timp de 40 de minute în aer liber să le vină rândul să intre în unitatea de învăţământ.

Asta deşi afară se înregistrau minus 6 grade Celsius. Nemulţumiţi de situaţie, unii dintre părinţi au sunat la Inspectoratul Şcolar. „Am stat în frig pentru că s-a făcut triajul epidemiologic. Eu înţeleg că trebuie să se facă, dar să vină toţi angajaţii la intrare ca să ajute, nu doar unele persoane. Sau puteau să ne roage pe noi, părinţii, să dăm o mână de ajutor şi nu se mai ajungea aici. Dacă răceşte copilul pentru că l-am ţinut în frig, vor spune că are COVID şi îl vor trimite acasă”, a declarat tatăl unui băieţel.

În urma sesizării primite de la părinţi, inspectorul general adjunct al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, Ioan Dumitru Puiu, a făcut verificări la Grădiniţa 1.2.3. şi a constatat că zona de acces s-a aglomerat din mai multe motive.

Pe de o parte, părinţii nu au respectat ora la care erau programaţi să aducă copiii şi, pe de altă parte, gradiniţa are o singură uşă de acces. „Nu se va mai repeta situaţia aceasta marţi, 9 februarie. Am vorbit cu conducerea unităţii de învăţământ. A fost transmis din nou orarul părinţilor. Pe de altă parte, părinţii nu pot fi învinuiţi. Am avut şi eu copii mici. Chiar dacă vrei să respecţi ora, tot timpul apare câte ceva”, a spus sursa Dumitru Puiu.

„În online, profesorul nu are atâta autoritate asupra unui elev”

Aglomeraţie a fost şi la Şoala 9 „Ioan Creangă”, din cartierul Obcini, al municipiului Suceava. Părinţii au lăsat copiii în curtea şcolii, unde cei mici au aşteptat minute bune ca să li se facă triajul epidemiologic.

Nu a fost aglomerat şi la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, din Zamca, cea mai mare unitate şcolară din Suceava. Elevii din clasele 0 – IV au fost împărţiţi în două grupe. Unii au venit dimineaţă şi au plecat la prânz, iar ceilalţi au ajuns la ora 12.30. Cele două grupe nu s-au intersectat.

Andrei Antonio Achiţei este elv în clasa a XII-a, la Colegiul „Mihai Eminescu”. A venit la şcoală cu o uriaşă bucurie, convins că atmosfera din sala de clasă îl va ajuta să se concentreze mai bine la cursuri. „A fost o experienţă pe care n-am mai retrăit-o de un an. Am fost bucuros să mă întâlnesc cu colegii. (…) În sistem faţă în faţă reuşim să asimilăm mai uşor informaţia. Contează că profesorul este atent şi ne poate supraveghea mai bine. În online, profesorul nu are atâta autoritate asupra unui elev, mai ales a unui elev de clasa a XII-a. Nu poate să fie atent la fiecare persoană în parte”, a spus tânărul. Andrei a recunoscut că-i este teamă că se va îmbolnăvi, dar este dispus să îşi asume acest risc.

Aproape 80.000 de elevi şi preşcolari din judeţul Suceava s-au prezentat fizic la cursuri, în prima zi de şcoală din semestrul al II-lea. Alţi 35.000 de copii au rămas acasă şi au participat la cursuri online.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Ludovic Orban anunţă că pensiile nu mai cresc în acest an. Fără vouchere de vacanţă noi

Motivele pentru care românii refuză să se vaccineze. Cum arată profilul celor care nu cred în pandemie