Coşmarul mamei care-şi vede fiica stingându-se de foame. Fata suferă de o boală rară şi are nevoie de ajutor

O familie din satul Poiana Micului, comuna Mănăstirea Humorului, judeţul Suceava, trăieşte un coşmar greu de descris în cuvinte. Elena Pricop este mama Mirelei, o tânără de 27 de ani, care se stinge de foame sub ochii îngroziţi şi disperaţi ai celor care au văzut-o crescând şi o iubesc. Mirela suferă de Coreea Huntington, o boală despre care specialiştii spun că este cea mai îngrozitoare din lume pentru că atacă pe toate planurile. Afecţiunea n-are tratament, dar există medicaţie care ameliorează simptomele şi încetineşte evoluţia. Din cauza acestei afecţiuni, bolnavul începe să aibă probleme de comportament şi mici spasme musculare. Apoi, gândirea încetineşte, este afectată memoria, apar psihozele afective, crizele epileptice, insomniile şi pierderea în greutate.

În cazul Mirelei, boala a debutat mult mai repede, pe când fata avea în jur de 20 de ani. Mama sa a observat nişte schimbări în comportamentul ei atunci când era în clasa a XII-a. Nu a stat pe gânduri şi a dus-o la psiholog. A urmat un şir lung de drumuri pe la cabinetele medicale, prin spitale, pe la specialişti. În cele din urmă, Elena Pricop a aflat de la fostul ei soţ că Mirela ar fi putut moşteni boala Coreea Huntington de la el, pentru că probleme similare au mai avut bunicul dinspre tată, un frate al acestuia şi străbunica dinspre tată.

În cazul Mirelei, diagnosticul necruţător a fost pus abia în 2012, de un medic din Iaşi, care i-a prelevat probe de sânge pe care le-a trimis în Germania pentru a fi analizate. „Erau durerile de cap şi ameţelile, tot timpul spunea, am un vertij, am un vertij. Am mers la toate clinicile din România, Bucureşti, Cluj, Târgu Mureş, Timişoara”, ne-a spus Elena Pricop.

De un an se hrăneşte doar cu mâncare lichidă

Pentru că o nenorocire nu vine niciodată singură, Mirela a luat şi stafilocolul auriu din spital, care a doborât-o pur şi simplu. Acum este la pat, 100% dependentă de mama ei, şi de un an nu se mai alimentează cu mâncare solidă, primeşte suplimente nutritive printr-un fel de perfuzie. Din cauza bolii rare, Mirela nu mai poate înghiţi mâncare solidă pentru că muşchii îi sunt afectaţi. Pe fondul alimentaţiei, tânăra a slăbit foarte tare.

Problema este că medicaţia şi alimentele lichide costă lunar aproximativ 1.000 de euro. Elena spune că statul compensează doar două medicamente care au valoare mică, dar nu se duce să le ia pentru că ar costa-o mai mult drumurile şi statul pe la cozi. Familia nu are maşină, iar fiecare drum la medic este parcurs cu taxiul. Apoi, Mirela nu poate fi lăsată nesupravegheată, ceea ce înseamnă că mama ei nu poate petrece foarte mult timp în afara casei.

Şi-a pus speranţa în italieni

Elena Pricop a spus că în România nu se fac tratamente pentru afecţiunea fiicei sale nici măcar la nivel experimental. A aflat că o clinică din Italia face un tratament experimental şi, deşi ştie că ar putea să nu aibă rezultatele scontate, ar fi vrut să o înscrie şi pe Mirela în acest program, numai că nu a reuşit. Italienii i-au cerut să adică dovezi că locuieşte în Peninsulă sau că lucrează acolo. „Clinica ne-a cerut să prezentăm că avem rezidenţă în Italia. Poate era eligibilă, pentru că este un pacient tânăr”, a spus femeia.

Bunicul de 83 de ani munceşte la pădure

Familia Mirelei are un venit lunar de 2.500 de lei. Deşi are 83 de ani, bunicul tinerei, din partea mamei, lucrează la pădure ca să facă rost de bani pentru a-şi ajuta nepoata. Elena s-a tot împrumutat ca să poată acoperi cheltuielile cu tratamentul, dar nu mai are de unde. De gratuitate are parte doar 10 zile, o dată la câteva luni, când trebuie să o interneze pe Mirela în spital. În rest, trebuie să facă rost lună de lună de 3.000 de lei pentru suplimentele alimentare şi de încă 1.000 de lei pentru restul tratamentelor.

Elena Pricop a deschis două conturi pentru cei care vor să-i dea o mână de ajutor.

Cont în LEI: RO69RZBR0000060019882696 Titular: PRICOP ELENA

Cont în EURO RO08RZBR0000060020141038 Titular: PRICOP Elena. (ambele la Raiffeisen Bank)