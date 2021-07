Contre între arhiepiscopul Sucevei şi un enoriaş care-l acuză de bullying: „Vremea ţepelor a trecut!”

Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor continuă să publice mesajele primite de la enoriaşi, pe site-ul instituţiei bisericeşti, evident, cu tot cu răspundurile Înaltpreasfinţitului Calinic.

De cele mai multe ori, dialogul purtat public de cele două părţi este contondent, presărat cu acuzaţii grave aduse celui care a preluat conducerea bisericii ortodoxe din Bucovina în urmă cu un an.

Recent, unul dintre contestatari l-a acuzat pe ÎPS Calinic, arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, că este deranjat de întrebările incomode care îi sunt adresate. „Aţi trecut la practici de bullying, intimidare şi presiuni psihologice care sunt ofensatoare şi abuzive”, susţine autorul mesajului.

Aceeaşi sursă îl acuză pe ÎPS Calinic că a încărcat schema de personal a Arhiepiscopiei, generând astfel o creştere a fondului de salarii.

„Aţi spus că vreţi biserici curate, slujbe frumoase, cimitire îngrijite etc. Într-o biserică, pe lângă preot este nevoie de un cântăreţ şi un îngrijitor, aceştia au nevoie de o sursă de venit (mulţumitoare cât de cât), de unde bani. Nici după un an de zile (conform statutului Bisericii Ortodoxe Române) nu aţi eliminat din biserici soacrele, soţiile, mamele, nepoatele etc. care încasează ilegal salarii de la stat (acestea neîndeplinindu-şi nici atribuţiile de cântăreţ, nici de îngrijitor). Pentru angajări fictive se face închisoare! Când îi ceri cuiva ceva, îi oferi şi condiţii pentru realizarea acelui lucru. Deşi aţi spus că nu sunteţi Vlad Ţepeş, totuşi ne mai trageţi câte o ţeapă. Ne-aţi spus că sunteţi scorpion, noi credeam că Sfântul Sinod a trimis în Bucovina un Arhiepiscop (scorpionii fiind trimişi în teatrele de operaţie din Afganistan). În concluzie, cu ce aţi modificat în bine, după un an de zile Biserica din Bucovina?”, întreabă autorul mesajului.

ÎPS Calinic a răspuns că nu este deranjat de întrebările de bun simţ, ci de cele obraznice, care nu au nimic în comun cu biserica, ci cu episcopul care „a stricat unele aranjamente”.

El a recunoscut că a făcut angajări în Centrul Eparhial, pentru ca structura să funcţioneze după modelul Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştiului şi Iaşiului. ÎPS Calinic a transmis că nu este adeptul maximei „românul e bun la toate”.

„Spuneţi că „nu am eliminat din biserici soacrele, soţiile, mamele, nepoatele etc. care încasează ilegal salarii de la stat”. Fals! Că aceste persoane nu lucrează zilnic câte 8 ore este adevărat. De altfel, nici cântăreţul, şi nici …, angajaţi fiind, nu lucrează zilnic câte 8 ore. Să fim serioşi! Sunt biserici care în afară de duminici şi sărbători nu sunt deschise! Şi totuşi, din acest punct de vedere semnalat de dumneavoastră, s-au făcut paşi importanţi şi continuă să se facă. Însă cu o oarecare aşezare duhovnicească. Ar fi neprincipial să dai afară pe cineva din familia preotului care mai are 1 an sau 2 până la pensie, cum imoral este să fie cineva angajat şi să nu presteze cele 8 ore de serviciu. Cred că sunteţi în asentimentul meu şi aş vrea să cred că într-o situaţie similară aţi proceda la fel”, a transmis ÎPS Calinic.

Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor a mai transmis că „vremea ţepelor în Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor a trecut. 30 de ani au fost de ajuns!” .

