Condiţiile groaznice în care se antrenează campionii la box. Antrenor: „Nu se mai poate! Mi-e ruşine mie de copii, este ca la puşcărie“

Antrenorul campionilor din Suceava spune că Ministerul Tineretului şi Sportului, în calitate de proprietar al clădirii, nu şi-a onorat promisiunile de reabilitare a spaţiului.

Boxerii de la CSM Suceava se antrenează, în prezent, la Complexul Sportiv „Unirea”. Antrenorul Andu Vornicu a preluat un spaţiu folosit înainte de către un club de MMA, iar în timp, cu ajutorul mai multor prieteni, a reuşit să-l utileze cu tot ce este necesar pentru a-şi desfăşura antrenamentele tehnice în condiţii decente. Practic, antrenorul a făcut ceea ce trebuia să facă Ministerul Tineretului şi Sportului în calitate de proprietar al edificiului.

Problema este că situaţia se schimbă radical când vine vorba despre pregătirea fizică. Două zile pe săptămână, tinerele speranţe ale boxului sucevean trebuie să facă exerciţiile de forţă într-un spaţiu improvizat la demisolul clădirii. Încăperea este întunecoasă, tavanul şi pereţii sunt coşcoviţi, iar aerul este irespirabil din cauza igrasiei şi a mucegaiului.

Chiar dacă le este greu, sportivii s-au obişnuit cu condiţiile de pregătire, dar spun că au, totuşi, un gust amar atunci când merg în alte Centre de pregătire şi văd că infrastructura este mult mai bună decât la ei acasă. Printre cei 15 copii care se antrenează în demisolul insalubru de la CSM Suceava se numără Cristi Măzăreanu, vicecampion european la juniori şi Laurenţiu Valentin Ungureanu, campion naţional la juniori.

Andu Vornicu a declarat că ministrul Tineretului şi Sporturilor, Bogdan Matei, i-a promis, în urmă cu mai bine de jumătate de an, că va rezolva problemele de la Unirea, dar de atunci nu s-a schimbat nimic.

“Nu se mai poate. În acest condiţii îmi este ruşine mie de copii. Cei mici s-au obişnuit, dar de cei mari îmi este ruşine. Şi de părinţi. Totuşi, suntem la un nivel la care avem sportivi în toate loturile naţionale. Sportivi medaliaţi la campionatul european, la cel naţional. Ar trebui să-şi dea seama că sunt nişte pretenţii minime. Am şi eu nevoie de o sală de forţă. Cealaltă sală a mea am făcut-o eu. Aici nu mai pot. În ultimii ani, am avut 7 campioni naţionali, vicecampioni europeni la juniori. Am copii care sunt în loturile naţionale de la cadeţi, la juniori, la tineret. Aici condiţiile sunt ca la puşcărie”, ne-a declarat antrenorul Andu Vornicu. El a mai spus că situaţia este cu atât mai gravă iarna, când demisolul nu are nicio sursă de încălzire.

Potrivit măsurilor de descentralizare anunţate de Guvern, Sala „Unirea”, la fel ca şi celelalte baze sportive din ţară aparţinând Ministerului Tineretului si Sportului, vor trece în termen de 60 de zile în subordinea primăriilor.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: