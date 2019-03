Cioloş: Obiectivul la europarlamentare este să ajungem în grupul primelor trei forţe politice din România

Dacian Cioloş a fost prezent miercuri, la Suceava, pentru a susţine campania USR – PLUS pentru strângerea de semnături la alegerile europarlamentare. Fostul premier a spus că Alianţa 2020 USR – PLUS a reuşit să strângă până acum 200.000 de semnături, iar campania va continua pentru a asigura şi o rezervă de semnături.

Dacian Cioloş a declarat că Alianţa îşi propune ca la europarlamentare să ajungă în grupul primelor trei forţe politice din România.

„Obiectivul la europarlamentare este să ajungem în grupul primelor trei forţe politice din România. Un procent este greu de spus. Cu cât prezenţa la vot va fi mai ridicată cu atât rezultatul nostru va fi mai bun. (...) E important la noi, la USR – PLUS, nu doar capul de listă, ci toată lista. Dacă vă uitaţi, noi avem câţiva foşti miniştri pe listă. Avem oameni care cunosc foarte bine şi instituţiile europene şi situaţia din România. Eu cred că, în condiţiile date, niciun alt partid sau alianţă n-o să fie în măsură să propună o listă mai bună decât cea pe care o propunem noi, dacă e s-o luăm strict din punct de vedere al competenţelor celor de pe listă”, a declarat Dacian Cioloş.

