Cine şi când trebuie să facă testul Babeş – Papanicolau

“Cancerul de col uterin este o boală gravă care nediagnosticată şi netratată la timp duce întotdeauna la moarte”, a spus ginecologul sucevean Dan Dumitrache. El a precizat că rata de supravieţuire a pacientelor diagnosticate în stadiul zero sau 1 A este de 93 la sută. „În stadiile 1 B, 2 A scade spre 80 la sută, iar în stadiile 3 – 4 scăderea este dramatică, rata de supravieţuire este între 15-20 la sută”, a precizat Dumitrache.

El a mai spus că pentru monitorizarea patologiei colului uterin se recomandă efectuarea testului Babeş – Papanicolau.

„Când şi cum se repetă testul, este bine să hotărască medicul specialist, nu neapărat la 6 luni sau la un an, ci în funcţie de ceea ce decide el. În mod normal, un test se poate repeta la doi ani, controlul la un an fiind obligatoriu. Faptul că 12% din populaţia cu cancer de col uterin din Europa provine din România e un semnal de alarmă în plus ca acest examen să nu fie ignorat, imediat ce tinerele fete şi-au început viaţa sexuală”, a spus medicul sucevean.

Pe de altă parte, medicul Iuliana Grădinaru a accentuat faptul că vaccinarea HPV şi controlul periodic la medicul ginecolog pot preveni cancerul de col uterin. Astfel, vaccinarea, „care reprezintă strategia optimă de protecţie împotriva cancerului de col uterin, reduce riscul de cancer cu 40 – 70%, cu 30 – 70% reducându-se dacă se face testarea periodică, prin intermediului testului Babeş-Popanicolau, care permite „depistarea precoce a leziunilor precanceroase şi a cancerului de col uterin în stadiu incipient”.

