Cine este primarul din Suceava care reclamă că toţi susţinătorii lui Orban au fost eliminaţi din delegaţia de la Congres

Primarul comunei Bosanci, din judeţul Suceava, Neculai Miron, a devenit cunoscut la nivel naţional după ce a declarat că preşedintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, i-a eliminat de pe lista de la Congresului, de pe 25 septembrie, pe toţi susţinători lui Ludovic Orban.

Ştiut fiind faptul că Gheorghe Flutur este unul dintre susţinătorii lui Florin Cîţu.

Cine este Neculai Miron?

Ei bine, în 2018, când era la primul mandat, a ajuns la spital cu probleme medicale. Într-o primă fază, el a fost diagnosticat cu febră şi dureri de cap şi a rămas internat în spital sub tratament. Tot în spital i-au fost prelevate probe de sânge pentru a se stabili exact cauza infecţiei.

Contactat telefonic de un judenalist din presa locală, Neculai Miron a adus în discuţie o versiune explozivă a internării sale în spital.

„M-am simţit rău încă de marţi, 19 iunie, dar am crezut că va trece. Sâmbătă seară am mers cu maşina mea la spital şi am rămas internat. Nu cred că e ceva întâmplător. Am nişte bănuieli că mi s-a pus ceva în mâncare, dar deocamdată, până nu vor veni rezultatele analizelor de sânge, nu vreau să mă pronunţ. După ce voi vedea aceste rezultate am să spun mai multe”, a declarat atunci alesul local.

Primarul Neculai Miron nu este un liberal cu state vechi. În 2019, deşi era membru ALDE, l-a susţinut public pe Klaus Iohannis, la alegerile prezidenţiale.

În 2020, s-a înscris în PNL şi a câştigat cel de-al doilea mandat de primar al comunei Bosanci.

În vara anului 2021, Neculai Miron a candidat pentru funcţia de vicepreşedinte al Organizaţiei Judeţene Suceava a PNL şi a pierdut alegerile. El a obţinut 47 de voturi, iar contracandidatul său, Irina Vasilciuc, administrator public al judeţului Suceava, a obţinut 392 de voturi.

„Am decis să candidez la funcţia de vicepreşedinte al Organizaţiei Judeţene a Partidului Naţional Liberal Suceava deoarece sunt un liberal convins şi vreau să consolidez în judeţ principiile liberale.

De asemenea, vreau să dau un suflu nou administraţiei judeţene prin transparenţă şi competenţă managerială, adică prin aplicarea strategiei pragmatice de dezvoltare în interesul cetăţenilor pe care îi păstorim”, a declarat primarul la vremea respectivă.

