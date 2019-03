Cine este Alina Balaţchi, românca lăudată pe contul Instagram de primarul Londrei: „Mă simt copleşită şi onorată“

Suceveanca Alina Balaţchi, care conduce o organizaţie a româncelor din Marea Britanie, a fost nominalizată în campania #hiddencredits, pe care o desfăşoară Primăria Londrei. Campania a fost făcută cu scopul de a marca împlinirea a 100 de ani de când femeile din Marea Britanie au drept de vot.

Primarul Londrei Sadiq Khan a publicat pe contul său oficial de Instagram o fotografie în care Alina Balaţchi apare îmbrăcată într-o ie autentică din Bucovina. Imaginea este însoţită de un text în care românca este lăudată pentru că a creat o punte de legătura între cele două culturi prin organizarea de expoziţii. În text se mai arată că Alina este un model de promovare a culturii româneşti în Marea Britanie.

Românca a scris pe contul personal de Facebook că este onorată de această nominalizare.

În Campania #hiddencredits sunt nominalizate numeroase femei care au ajutat de-a lungul timpului la dezvoltarea comunităţii londoneze.

Pe de altă parte, Alina Balaţchi este co-fondatoarea aplicaţiei „myRO”, creată pentru românii din străinătate.



“myRO este prima aplicaţie pe mobil destinată tuturor românilor din străinătate. Am identificat nevoia reală a românilor din diaspora de a accesa cu uşurinţă servicii specifice şi am adresat-o prin această aplicaţie. În prezent, aplicaţia are doar câteva secţiuni: servicii, anunţuri şi evenimente, însă îşi propune să se adapteze cerinţelor din ce în ce mai diverse. Aplicaţia în sine este un organism viu care o dată cu înmulţirea numărului de utilizatori va crea mediul propice dezvoltării unui sistem în care românii se vor simţii din ce în ce mai apropiaţi, chiar dacă sunt departe de casă. Tocmai de aceea, oricine accesează myRO şi-şi crează un cont are posibilitatea de a înregistra şi poştă propriul serviciu sau anunţ”, a precizat Alina Balaţchi pentru www. Gazetaromanească.com.

Alina Balaţchi se mai laudă cu un alt proiect important. Ea a desfăşurat Campania „Donează o carte şi schimbă viitorul unui copil” prin care a donat 3000 de cărţi în limba engleză copiilor din şcolile judeţului Suceava. Cărţile au ajuns în 14 unităţi de învăţământ.

