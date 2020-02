Cine sunt „creştinii“ care cer anularea concertelor rock: „Aţi adâncit procesul de draconizare. Noi reprezentăm România normală“

Ionel Butnariu, liderul grupului, şi-a început discursul acuzând Consiliul Judeţean, care finanţează festivalul de rock de la Suceava, că „a adâncit procesul de draconizare”.

„Noi facem parte din România normală”, a spus Butnariu. El i-a întrebat apoi pe cei prezenţi în sală ce însemnă „Zi-i lui mă-ta să te frece”, arătând că acesta ar fi versul unei piese promovată la concertele rock.

Butnariu a solicitat Consiliului Judeţean Suceava să nu mai finanţeze festivalul de rock. Unul dintre argumentele cetăţeanului a fost că în România se vrea înfiinţarea „unui muzeu al homosexualilor”.

În replică, consilierul judeţean Dan Cuşnir a citit în timpul şedinţei câteva versuri din piesele unor trupe celebre: Scorpins şi Kiss. Este vorba despre „Wind of chage (n.r Vântul schimbării)” şi „I was made for loving you (n.r. Am fost făcut să te iubesc)”.

„Popoarele se îmbrăţişează. Te-ai gândit vreodată că popoarele pot fi atât de apropiate, ca fraţii?” (Scorpions).

„Am fost făcut să te iubesc, draga mea. Tu ai fost făcută ca să mă iubeşti. Şi nu pot să fac suficient pentru tine, dar tu poţi să faci destule pentru mine”. (Kiss).

În cele din urmă, contestaţia „grupului creştin” a fost respinsă de consilierii judeţeni. Deliberativul a aprobat bugetul festivalului pentru ediţia programată în 23-25 august 2020.

Anul acesta, „grupul de creştini” a solicitat şi anularea concertelor organizate de Zilele Sucevei, pe motiv că sunt „greţoase” şi o „blasfemie”. În 2019, membrii acestei mişcări au încercat, fără succes, să anuleze în instanţă Festivalul de Artă Medievală şi Festivalul Bucovina Rock Castle.