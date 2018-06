Cel mai înalt vulcan din Asia, cucerit de şase români: „De la gândul că vom urca în pantaloni scurţi şi tricou, am ajuns să urcăm cam cu toate hainele pe noi”

Ştefan Catargiu (34 de ani), Lucian Moisuc (32 de ani), Lucian Salvari (35 de ani), Bogdan Moroşan (35 de ani), Csaba Lorinczi (45 de ani) şi Cristian Scuturici (33 de ani), patru bucovineni şi doi ardeleni, au plănuit încă din vara anului trecut să realizeze o expediţie în Iran, dorind să cucerească Vârful Damavand, cel mai înalt vulcan din Asia. Aceştia au decis să meargă în această expediţie după ce s-au întors din Rusia, unde au cucerit Vârful Elbrus, cel mai înalt munte din Europa.

„Ne-am hotărât că am vrea să urcăm pe Damavand imediat după întoarcerea din Caucaz de anul trecut, ca şi provocare fiind cel mai înalt vulcan din Asia cu 5.671 de metri altitudine. Peste tot unde am citit şi în diverse discuţii cu prieteni care au mai fost, am aflat că în principiu este un munte uşor şi uscat, adică fără zapadă, iar vremea în proporţie foarte mare este bună, singura problemă ar fi doar altitudinea, dar asta depinde de fiecare persoană cum reacţionează în acele condiţii”, a povestit Ştefan Catargiu.

Pentru a încuraja turismul, de aproximativ un an, Iranul oferă viză la intrare în ţară pentru 30 de zile ca şi turist. Momentan nu au foarte mulţi turişti şi acei puţini pe care îi au îi tratează cu foarte multă caldură şi respect. Câteodată, românii noşti erau copleşiţi de atâta amabilitate, deoarece nu mai întâlniseră aşa ceva.

„Aşadar, după aproape 20 de ore în care am stat prin aeroporturi şi am schimbat trei avioane, timp în care nu am dormit deloc nici unul, la 7 dimineaţta ne-am trezit în faţa aeroportului din Teheran, fără să ştim încotro trebuie să o apucăm. Lucru frecvent care s-a întâmplat în Iran, este că atunci când eşti puţin debusolat şi se vede pe tine, cineva din jur se oferă să te ajute, indiferent că eşti în aeroport, pe stradă sau într-un restaurant, asta fără să întrebi sau să ceri ajutorul. În faţa aeroportului s-a oprit un pilot de avion care a stat cu noi 45 de minute, ne-a ajutat să vorbim cu personele care ne duceau cu maşinile din Teheran până în satul de la baza muntelui Polour, ei nu ştiau engleză deloc, ne-a ajutat să schimbăm bani şi a a dat câteva telefoane pentru noi”, a început să ne povestească Ştefan Catargiu.

Odată ajunşi în Iran, temerarii români şi-au dat seama că socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg. Românii au aflat că în Orientul Mijlociu a fost o iarnă ce a venit mai târziu şi că pe munte încă este zăpadă, iar ei nu erau echipaţi pentru aşa ceva. Chiar şi aşa, ei au decis să-şi ducă planul până la capăt.

„Bineînţeles că o dată ajunşi acolo, ne-am dat seama că am subapreciat acest munte şi ne făcusem total greşit calculele, când din maşină am văzut prima dată vârful care era super abrupt şi plin de zăpadă. Iranienii ne-au confirmat că au avut o iarnă foarte ciudată, cu zăpada care a venit foarte târziu şi multă şi care a rezistat până acum în plin sezon, lucru care nu s-a mai întâmplat de zeci de ani. Ba chiar am început să ne facem griji în timp ce urcam şi vedeam că toată lumea are echipament de iarnă, colţari şi pioleţi şi confirmau că este nevoie. Norocul nostru a fost că zăpada avea consistenţă destul de bună şi puteai călca destul de sigur şi fără colţari”, a explicat Ştefan Catargiu.

Expediţia românilor a fost una destul grea, deoarece vântul a fost foarte puternic, iar temperaturile au scăzut şi până la -15 grade Celsius. Chiar şi aşa, ei au reuşit să cucerească Vârful Damavand, cel mai înalt vulcan asiatic.

„Vârful ne-a ieşit abia din a doua tentativă, chiar în ziua în care trebuia să coborâm de tot. La prima încercare ne-am retras de la aproximativ o oră de vârf din cauza vremii extrem de rea. De la gândul că vom urca în pantaloni scurţi, tricou şi eventual în polar, am ajuns să urcăm cam cu toate hainele pe care le-am avut la noi pe o temperatură de -15 grade, care din cauza vântului extrem de puternic o simţeai undeva la -20 de grade”, a menţionat Ştefan Catargiu.

Românii au rămas impresionaţi de Iran. Iranienii s-au dovedit a fi nişte oameni extrem de primitori, deşi starea lor materială nu este una chiar foarte bună.

„Legat de Iran este cu totul altă lume, un furnicar cum nu am mai văzut şi cu nişte oameni extrem de primitori, poate cei mai primitori oameni întâlniţi vreodată, în ciuda traiului greu pe care îl duc. Începând de pe munte până în Teheran unde am stat trei zile, fiecare om care ştia puţină engleză te salută şi te întreba cu te simţi în ţara lui”, a mai povestit Ştefan Catargiu.

Acesta ne-a precizat şi câteva lucruri mai inedite pe care le-a întâlnit în Iran sau care sunt diferite faţă de ceea ce se întâlneşte în Europa.

„În Iran nu ai voie să porţi pantaloni scurţi. Cam toate toletele sunt <<turceşti>> şi nu găseşti hârtie igienică. Sunt dotate cu un furtun, dacă nu ştii, când mergi prima dată la baie, rişti să suni un prieten. Pentru a-ţi achiziţiona o cartelă de telefon, ai nevoie de contract pe care ţi se pune inclusiv amprenta , procedură care durează cam 45 de minute şi chiar dacă ai internet reţelele de socializare sunt interzise. În metrou femeile călătoresc separat de bărbaţi , vagoanele sunt împărtiţe printr-un separeu de sticlă. Inclusiv pozele de pe cutiile de lenjerie intimă sunt cenzurate în zona pieptului şi bazinului. Şi ca să închei într-o oarecare concordanţă cu se întâmplă în ţara noastră, în Iran furtul se pedepseşte prin tăierea mâinii, în timp ce la noi se dau legi care încurajează această practică”, a explicat Ştefan Catargiu.

