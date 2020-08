Cel mai cunoscut activist de mediu din Bucovina a făcut un anunţ surprinzător

Daniel Bodnar, un tânăr activist de mediu foarte vizibil pe reţelele de socializare, a anunţat că intenţionează să candideze independent pentru funcţia de primar al municipiului Rădăuţi.

Tânărul mai are la dispoziţie patru zile pentru a strânge semnăturile de susţinere şi pentru a-şi complet dosarul pentru înscrierea candidaturii.

Devenit cunoscut pentru numeroasele sesizări privind tăierile ilegale de pădure sau transporturile supraîncărcate de lemn, Daniel Bodnar a scris pe Facebook că va începe o nouă luptă.

„Vrem să ne implicăm şi mai mult, chiar la nivel decizional, pentru a proteja Bucovina. Vrem să facem o schimbare. Nu doar prin sesizări și prin atragerea atenției asupra unor lucruri nelegale, ci prin participarea la luarea deciziilor în locurile în care trebuie să ajungă oameni integri și curajoși, care nu pot fi cumpărați.

Rădăuțenii au nevoie de un primar care să facă o reală schimbare în oraș. Oamenii trebuie să fie ascultați şi să vadă unde sunt investiţi banii proveniţi din taxele pe care le plătesc. Vor fapte, nu doar promisiuni neîmplinite. Nu vorbe fără sens”, a scris Daniel Bodnar pe Facebook.

Redăm integral mesajul publicat de Daniel Bodnar:



„Ne-am hotărât împreună cu patrioţii care au luptat alături de mine în ultimii 2-3 ani şi ceilalţi care s-au alăturat în ultimele luni,că este momentul să ne pregătim să începem o nouă luptă, fiecare în localitatea din care face parte.



Am avut întâlniri cu ei în ultimele zile şi am decis să NU RENUNŢĂM, chiar dacă au fost momente în care autorităţile şi-au bătut joc de actiunile noastre!

Vrem să ne implicăm şi mai mult, chiar la nivel decizional, pentru a proteja Bucovina.

Vrem să facem o schimbare.



Nu doar prin sesizări și prin atragerea atenției asupra unor lucruri nelegale, ci prin participarea la luarea deciziilor în locurile în care TREBUIE să ajungă oameni integri și curajoși, care nu pot fi cumpărați.

Echipa noastră are planuri mari pentru Bucovina. Vom sta departe de partidele politice pentru a continua să fim LIBERI❗️



Suntem o echipa tânără, cu o viziune extraordinară. Cu siguranță vom reuși pentru că SPIRITUL DREPTĂŢII este de NEÎNVINS, chiar dacă uneori te vezi că ești prostit de autorități deși știi că aveai dreptatea in mâna. Speranța din noi nu va muri niciodată!



Eu m-am decis să candidez INDEPENDENT pentru funcția de Primar al Municipiului Rădăuţi. Gândul pe care l-am avut când am început lupta pentru protejarea semenilor mei, a mediului şi a pădurilor îl am și acum: Fapte, Nu Vorbe!



Rădăuțenii au nevoie de un primar care să facă o reală schimbare în oraș. Oamenii trebuie să fie ascultați şi să vadă unde sunt investiţi banii proveniţi din taxele pe care le plătesc. Vor fapte, nu doar promisiuni neîmplinite. Nu vorbe fără sens.



Voi scrie mai jos doar câteva motive care mă determină să candidez acum chiar dacă mai sunt doar 4 zile pentru înscrieri :



Aceste motive sunt şi propunerile mele pentru rădăuțeni. 20 de puncte pentru anul ’20:



1. Trebuie reabilitate, asfaltate şi modernizate toate străzile din municipiul Rădăuţi, care au fost distruse de camioanele care transportau lemn. În privinţa asta trebuie efectuate lucrări complete de realizare a părţii carosabile, a trotuarului şi a zonei verzi, precum și semnalizarea/marcarea rutieră corespunzătoare. Trebuie folosite materiale de calitate superioară și durabilă, urmând a fi acordată o atenție sporită capacelor de canale, care trebuie să fie la acelaşi nivel cu asfaltul. Trebuie efectuate lucrări de decapare a asfaltului vechi pentru evitarea situațiilor actuale vizibile în multe zone în care drumul și trotuarele sunt mai ridicate decât temelia caselor locuitorilor de pe acele străzi. Străzile orașului vor fi protejate de camioanele grele, prin organizarea împreuna cu organele competente a unor filtre regulate de depistare a camioanelor care depășesc greutatea prevăzută de lege.



2. Trebuie extinse reţelele de canalizare, apă și curent pe toate străzile din oraş. În anul 2020 încă există prea multe locuinţe, chiar din zona centrală, care nu sunt racordate la reţeaua de apă şi canalizare. De vreo 15 ani tot aud primarii că fac astfel de promisiuni, dar nu au reuşit să le îndeplinească. Nu ne mai pot minţi în continuare. Fapte, nu vorbe!



3. Trebuie rezolvată problema cablurilor care atârnă pe stâlpi sau clădiri pentru că afectează siguranța rădăuţenilor și aspectul plăcut al orașului. Infrastructura publică edilitară trebuie introdusă în totalitate în subteran (cabluri, tubulatură, etc.). Apoi, este nevoie de o repoziţionare a unor stâlpi sau a unor panouri publicitare, care afectează prin poziție și funcționare fluxurile pietonale sau ale bicicliștilor ori siguranța și vizibilitatea necesară traficului rutier. De multe ori vedem cum persoanele cu dizabilităţi aflate într-un cărucior sau mamele care îşi plimbă copiii nu pot să folosească trotuarul din cauza stâlpilor aşezaţi necorespunzător sau din cauza trotuarului prea îngust.



4. Trebuie realizat un plan coerent de înfrumusețare a orașului. Pentru organizarea spațiului pietonal, a străzilor şi a parcurilor trebuie elaborat un standard local structurat prin care se vor stabili detaliile de amenajare personalizate ale orașului, care sa devină specifice orașului. Se vor folosi anumite tipuri de materiale (natură, formă, dimensiuni, culori, calitate, dispunere, aplicare, etc.). Se vor folosi anumite tipuri sau seturi de mobilier urban și doar anumite tipuri de sisteme sau seturi de corpuri de iluminat. Se vor monta anumite seturi de elemente vizibile ale infrastructurii edilitare. Se vor utiliza anumite specii vegetale (soiuri de arbori, arbuști, garduri vii, etc.) și anumite modalități de dispunere ale acestora. Organizarea mobilierului urban și a vegetației s-a făcut prea haotic, iar oraşul nu mai are eleganţa pe care o avea cândva. Trebuie să folosim un anumit tip de pavele sau dale și trebuie păstrată o armonie a formelor și culorilor pentru a evita haosul existent în prezent.



5. Trebuie mai multă curățenie pe străzi, trotuare şi în parcuri. Trebuie stabilite reguli clare pentru toaletarea coroanei arborilor, într-o manieră plăcută.



6. Trebuie montate câteva puncte de alimentare cu apă potabilă din rețeaua publică, în special în centrul oraşului şi în parcuri;



7. Trebuie modernizat locul actual al parcării din centru pentru a putea fi folosită mai eficient pentru concerte și târguri sau în alte situaţii de interes local.



8. Trebuie modernizat parcul de la lac, prin transformarea acestuia într-un loc plăcut de relaxare pentru rădăuțeni.



9. Trebuie modernizată şi extinsă zona pietonală din centru și transformarea ei în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate. Spațiul central trebuie să fie folosit pentru relaxarea rădăuțenilor, urmând a fi păstrată o porțiune, o singură bandă, în mijloc, exclusiv pentru aprovizionare și pentru accesul mașinilor în caz de urgenţă. Amplasarea teraselor se va organiza astfel încât să nu afecteze prin poziție și funcționare fluxurile pietonale și să se încadreze în categoria construcțiilor provizorii fără fundații, care pot fi montate și ridicate într-un timp scurt în cazuri de urgenţă deosebită. Terasele vor fi integrate prin design unui concept unitar și coerent pentru imaginea urbană, alături de mobilierul urban care se va monta. Pentru terasele autorizate vor fi stabilite reguli clare de respectat.



10. Trebuie inițiată dezvoltarea unei infrastructuri eficiente de transport public în comun, prin accesarea unor fonduri europene pentru achiziţionarea de autobuze electrice;



11. Trebuie amenajată o reţea de piste pentru biciclete, care să fie conectate şi să facă legătura cu toate zonele din oraş. Vor fi accesate fonduri europene pentru realizare acestora şi pentru cumpărarea a 100 de biciclete care sa poată fi folosite de rădăuțeni.



12. Trebuie implicată mai activ poliţia locală în asigurarea ordinii și liniștei publice pentru ca rădăuțenii să se simtă în siguranță.



13. Trebuie promovată Mănăstirea Bogdana pentru a atrage turişti la acest obiectiv de referință al orașului Rădăuţi;



14.Trebuie stabilite reguli clare pentru persoanele fizice sau juridice care vor să construiască blocuri. Orașul trebuie să se dezvolte, însă într-un mod coerent cu respectarea obligatorie a unui plan urbanistic general, în interesul tuturor rădăuțenilor. Amplasarea, orientarea și configurarea clădirilor trebuie să se înscrie în tipologia specifică zonei. Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai dacă aspectul lor exterior şi înălţimea nu contravin caracterului zonei conform peisajului urban și numai dacă arhitectura clădirilor noi va fi de factură modernă. Locuințele colective (multifamiliare) trebuie să respecte o anumită înălțime și trebuie să prevadă în proiect cel puțin un loc de parcare pentru fiecare apartament, iar pentru clădirile cu mai mult de 6 apartamente se va asigura integrat clădirii principale sau într-o anexă, un spațiu închis și acoperit destinat depozitării bicicletelor, spațiu cu o capacitate minimă de 1 bicicleta pentru fiecare apartament.



15. Trebuie construit şi amenajat un spațiu extins de skate (skate park) pentru adolescenții și adulţii tineri pasionaţi să practice sporturi precum skateboarding, patinaj pe role, biciclete BMX și trotinete mecanice. Un astfel de parc vine în sprijinul adolescenţilor şi tinerilor, pentru a-i încuraja să aibă un stil de viață sănătos şi creează mai multe oportunități de interacțiune socială cu alți tineri și copii, ceea ce îi ajută să se dezvolte. Locul va fi special amenajat şi delimitat, cu diferite spații speciale pentru categorii de vârstă, urmând a fi supravegheat conform normelor de siguranță. Amenajarea acestui loc special va reduce accidentele de patinaj, biciclete si trotinete mecanice, care sunt de obicei cauzate de autovehicule și de practicarea acestor sporturi în alte zone decât cele special amenajate (trotuare, monumente, locuri cu suprafețe mari acoperite de marmură sau materiale alunecoase). Există un interes din ce în ce mai mare al populației pentru acest gen de activități fizice, iar importanța skateboardingului este confirmată și de includerea acestuia pe lista sporturilor olimpice, începând cu anul 2020.



16. Trebuie sprijiniţi tinerii, prin finanțarea unor proiecte culturale și sportive de interes pentru comunitate. Tinerii trebuie să fie determinaţi să fie cât mai implicați în treburile oraşului în care au crescut, pentru a-şi pune în valoare cunoștințele de specialitate dobândite. Trebuie dezvoltat o zonă de agrement şi hub-uri prin care să le oferim tinerilor şansa de a se întâlni, a comunica şi a-şi valorifica experienţa şi cunoştinţele dobândite la facultate.



17. Trebuie să atragem investiţii prietenoase cu mediul înconjurător, ceea ce înseamnă locuri de muncă şi venituri mai mari la bugetul local;



18. Trebuie o organizare coerentă a tuturor parcărilor de cartier și să fie stabilite reguli clare de ocupare;



19. Trebuie amenajate locuri de joacă pentru copii, în toate cartierele, urmând a se realiza un plan coerent de dezvoltare a oraşului în funcţie de fiecare zonă şi în funcţie de interesul locuitorilor din acea zonă.



20. “De vorbă cu rădăuțenii”. Săptămânal voi informa locuitorii orașului Rădăuţi despre progresul lucrărilor și le voi solicita punctul de vedere. Voi avea tot sprijinul consilierilor locali şi voi urmări crearea unei majorităţi în interesul tuturor rădăuţenilor astfel încât să realizăm tot ceea ce ne-am propus. Va fi asigurată o transparenţă a procesului decizional, iar şedinţele vor fi transmise în sistem video pe facebook.



Nu candidez pentru a profita şi a mă îmbogăţi, ci pentru a pune umărul la dezvoltarea oraşului. Am crescut în acest oraş şi am făcut şcoala aici. Oraşul Rădăuţi nu merită să arate cum a arătat în ultimii ani. Ştiu ce îi trebuie oraşului Rădăuţi. Experienţa de 12 ani din Anglia poate fi fructificată pentru a construi un oraş la cele mai înalte standarde.



Ştiu că pot face multe pentru comunitate. Am potenţial şi am dovedit-o peste tot unde am fost. Toţi primarii au vrut să ne închidă gura prin asfaltarea dezastruoasă a unor străzi, plantarea unor copaci, montarea de gazon ori astuparea unor gropi, dar S-A TERMINAT cu minciuna. Este nevoie de schimbare. De ce?

Majoritatea tinerilor care pleacă la studii sau la muncă în alte orașe sau în străinătate nu se mai întorc pentru că sunt mâhniți de faptul că orașul nostru nu se mai dezvoltă. Un oraș atât de frumos a fost distrus de lăcomia unor oameni iresponsabili care nu au vrut să aplice legea. Nu au fost responsabili. ne pleacă tinerii și nu se mai întorc, rămânem tot mai puțini în acest oraș, ocolit de autostrăzi, de investitori și parcă și de noroc.”

