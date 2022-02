„Viaţa bate filmul!” Cazurile care l-au marcat în carieră pe cel mai cunoscut salvator de vieţi sucevean

După o carieră de 36 de ani, medicul Alexandru Lăzăreanu a decis să îşi depună dosarul de pensionare. Duminică, 20 februarie, suceveanul împlineşte vârsta de 65 de ani şi din acest motiv nu mai poate să conducă Serviciul de Ambulanţă Suceava, aşa cum a făcut în ultimii 11 ani.

El a explicat pentru „Adevărul” că pentru o vreme va rămâne medic în cadrul instituţiei, însă nu va mai face gărzi, ci va acorda doar consultaţii la domiciliu.

Doctorul Lăzăreanu a absolvit Facultatea de Medicină şi Farmacie din Iaşi în 1985. În perioada 1989 – 1998 a fost medic de familie la Dărmăneşti şi Calafindeşti. Ulterior, a susţinut un concurs şi s-a angajat ca inspector la Direcţia de Sănătate Publică Suceava, înainte ca instituţia să se separe de Casa de Asigurări de Sănătate. O vreme a condus DSP-ul ca director adjunct respectiv director executiv.

În 2010, Alexandru Lăzăreanu a luat decizia de a participa la concursul pentru ocuparea funcţiei de manager al Serviciului Judeţean de Ambulanţă din motive financiare. Atunci, soţia sa nu lucra şi ambii copii erau studenţi la Medicină. „Nu ştiam ce să fac ca să-mi ajungă banii ca să ţin copiii la facultate. La Ambulanţă salariile erau puţin mai mari şi se puteau face gărzi”, a declarat doctorul.

Ca medic urgentist, Alexandru Lăzăreanu a trăit câteva momente critice care l-au marcat profund. El şi-a amintit că, în 2015, pe raza comunei Ciprian Porumbescu, a avut loc un accident rutier. Maşina condusă de o tânără de 19 a rămas blocată pe linia de cale ferată şi a fost lovită de un tren. Medicul a ajuns la faţa locului, a încercat să intervină, însă misiunea a fost îngreunată de tatăl victimei care a refuzat transferul pacientei la spital. Ulterior, din motive religioase, acelaşi bărbat a refuzat transferul de sânge. Medicul a mărturisit că a fost atât de afectat de modul în care a sfârşit copila de doar 19 ani, încât nu a putut să-şi stăpânească lacrimile.

O gravidă în luna a opta s-a răsturnat cu maşina

Doctorul a mai rememorat momentul în care a intervenit la un accident produs pe drumul Suceava – Dorohoi. O maşină condusă de o femeie însărcinată în luna a opta s-a rostogolit, iar viitoarea mamă a rămas suspendată în centura de siguranţă.

„ A trebuit să intru pe geamul maşinii care era spart ca să văd care este starea femeii. Am intrat şi după ce am văzut am aşteptat să vină pompierii pentru că îmi era frică să nu fac vreo manevră care să-i facă mai mult rău decât bine. În situaţii în care nu eşti sigur că poţi face un lucru este bine să stai în expectativă, dacă viaţa nu este pusă în pericol şi trebuie să faci anumite manevre”, a declarat medicul.

Dezamăgit de salariaţii instituţiei la începutul pandemiei

Personalul sanitar din Suceava a trăit momente de panică la debutul pandemiei de COVID-19. Situaţia a fost extrem de grea la Serviciul de Ambulanţă, unde doi ambulanţieri au murit după ce s-au infectatat cu SARS-CoV-2. În aprilie 2020, salariaţii s-au plâns că nu au echipamente de protecţie. O echipă medicală chiar s-a filmat în timp ce pansa combinezoanele cu leucoplast şi apoi a dat înregistrarea unor jurnalişti.

„M-a marcat în acel moment faptul că nu găseam înţelegere atunci când conducerea a fost preluată de militari. N-am găsit înţelegere să rezolvăm problemele oamenilor şi fiecare dădea în celălalt că nu-şi face treaba. Inclusiv angajaţii noştri de la Serviciul de Ambulanţă m-au dezamăgit total, când la Câmpulung Moldovenesc şi-au pansat echipamentele pe care nu le făcusem noi. Ne-am străduit să avem cât de cât echipamente de protecţie. Eu consider că ce s-a întâmplat atunci a fost bătaie de joc să pui leucoplast pentru costum. Viaţa bate filmul. Acel şofer a rămas fără carnet de conducere, după două luni de când a făcut filmuleţul. L-a prins Poliţia cu maşina lui, cu viteză peste limita legală. A venit cu basca în mână şi m-a întrebat ce să facă. Normal era să-i spun că nu mă interesează. Or, nu. I-am aprobat să-şi ia concediu de odihnă, concediu fără plată până şi-a rezolvat problemele pentru că nu cred că trebuie să răspundem cu o răutate la o altă răutate”, este de părere fostul manager al Serviciului de Ambulanţă Suceava.

