Cât valorează cel mai scump mormânt din Cimitirul „Pacea“. Monumentul funerar este din granit negru şi a fost făcut la Cernăuţi în 1922

Cel mai scump mormânt din cimitirul „Pacea”, aflat în municipiul Suceava, a fost evaluat la 30.000 de euro, însă există voci care spun că piatra funerară ar valora chiar şi mai mult de atât. Este vorba despre locul de veci al familiei germane Otto Binder. În anii ’50 mormântul a fost introdus pe lipsa monumentelor de patrimoniu. Monumentul funerar a fost construit la Cernăuţi, în 1922, din granit negru. Proprietarii s-au stabilit în Germania, dar au rude în România.

Familia Otto Binder nu a fost singura care a cheltuit o avere pe locul de veci. În 1895, celebra familie Cantacuzzino care deţine cel mai vechi mormânt din Pacea şi-a adus tocmai de la Paris gardul care împrejmuieşte mormântul.

Dacă Otto Binder are urmaşi la Suceava, familia Cantacuzino nu are. Aşa se explică şi faptul că nimeni nu mai are grijă de cel mai vechi loc de veci din „Pacea”.

Cripta-cavou, care aparţine familiei Otto Binder. FOTO:Heritage-ua-ro.org

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: