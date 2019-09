Câţi bani ar fi plătit lunar familia lui Andrei, copilul cu tema înroşită, pentru orele de pregătire cu învăţătoarea de la clasă

Continuă scandalul între învăţătoarea Camelia Patraş de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Suceava şi părinţii elevului Andrei Iacoban. Discuţiile aprinse sunt purtate în spaţiul virtual.

Învăţătoarea a povestit, într-un comentariu pe Facebook, cum a început şi cum a decurs relaţia cu puştiul care a fost transferat la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” când era în clasa I.

„Când a venit în clasa mea, el avea mari lacune. Părinţii, în special mama lui, m-au rugat să îl ajut să recupereze şi el materia, să poată învăţa în acelaşi ritm cu colegii lui. M-am oferit să îl ajut, în timpul meu liber, când pot, deoarece am crezut că fac un lucru bun ajutând un copil să înveţe. Dar, se pare că totul s-a întors împotriva mea, deşi nu am vrut decât să ajut. Dacă am greşit, condamnaţi-mă şi scrieţi ce consideraţi fiecare. Şi nu a fost un ajutor permanent. Cât am putut l-am ajutat şi datorită mie ştie acum să scrie şi să citească. Consider că în faţa lui Dumnezeu nu sunt vinovată. Toţi cei care mă blamează şi mă acuză vorbesc în necunostinţă de cauză. Problemele sunt mult mai grave. Ceea ce face acest copil în clasă, zilnic, depăşeşte orice imaginaţie. Mie mi-a spus copilul în faţă «Eşti o nesuferită!» Au auzit toţi copiii. Eu nu l-am jignit, nu i-am vorbit urât. Nu ştiu de ce atâta ură şi înverşunare împotriva mea! Tot am încercat să fie bine, dar părinţii nu au înţeles de câte ori i-am rugat să vorbească cu copilul să îşi schimbe comportamentul”, a transmis învăţătoarea, care a declarat pentru „Adevărul” că a făcut pregătire cu Andrei, dar fără să perceapă bani.

În replică, Alin, fratele lui Andrei, i-a spus Cameliei Patraş că personal i-a dat lunar 640 de lei ca să-l pregătească pe Andrei.

”Cum puteţi afirma că nu pregătiţi copiii din clasă cu bani, când eu plăteam la început 640 lei lunar, după care am renunţat la pregătire şi aţi început să-l discriminaţi. Am revenit la pregătire, o ora pe săptămână, sâmbăta, iar situaţia a început să se îmbunătăţească, după care, nu am vrut să mai aduc copilul la pregătire, e ziua lui liberă, sâmbăta”, a arătat tânărul.

Mama lui Andrei susţine că un psiholog i-ar fi recomandat să renunţe la meditaţii. „L-am dat la pregătire. A fost frumos, bine am plătit mulţi bani aceste servicii, dar până într-o zi când Andrei a venit şi a plâns ca este tratat urât. M-aţi trimis cu el la psiholog, dar un psiholog recomandat de dumneavoastră. Am fost la 3, nu la unu. Mi-au spus că este bătut, iar dacă eu sunt de partea lui să renunţ la pregătire. Din momentul ăla am renunţat la opinia Dumneavoastră. Mi-am crezut copilul vinovat. dar ...ajunge!”, a comentat Alina Iacoban.

Dacă învăţătoarea a făcut meditaţii cu elevii de la clasă, ea poate fi sancţionată pentru încălcarea Codului de Etică din preuniversitar. Sancţiunile pornesc de la avertisment şi pot ajunge până la desfacerea contractului de muncă.

Inspectoratul Şcolar Suceava s-a autosesizat în acest caz şi a anunţat, prin vocea inspectorului general Gabriela Mihai, că va demara o anchetă. Verificările vor începe luni, 23 septembrie.

Scandalul s-a iscat după ce tata lui Andrei, Gheorghiţă Iacoban, a scris pe Facebook că elevul este nedreptăţit de învăţătoarea Camelia Patraş pentru că nu face meditaţii la fel ca unii dintre colegii săi. Bărbatul a publicat pe contul său de Facebook o temă pentru acasă la matematică făcută de fiul său, care a fost înroşită de învăţătoare, deşi aparent rezultatele execiţiilor erau corecte.

Camelia Patraş a explicat că a fost nevoită să corecteze pentru că elevul nu a respectat cerinţele exerciţiilor, ci a folosit alte metode de rezolvare.

După ce şi-a publicat nemulţumirile pe Facebook într-o postare care s-a viralizat, Gheorghiţă Iacoban şi-a trimis copilul la şcoală, unde, susţine el, a fost traumatizat de elevii favorizaţi de învăţătoare. Unii copii ar fi aruncat în el cu „biluţe cu scuipat” chiar în timpul orelor, fără ca învăţătoarea să intervină.

Camelia Patraş susţine că acest incident nu s-a petrecut în timpul orelor.

