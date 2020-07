Candidatul USR-PLUS la preşedinţia CJ Suceava, un om de afaceri care a recunoscut că a fost membru al PCR

Dan Nichiforel va fi unul dintre contracandidaţii lui Gheorghe Flutur la preşedinţia Consiliului Judeţean Suceava, la alegerile din toamna acestui an. Candidatul USR-Plus şi-a anunţat candidatura în timpul unei conferinţe de presă susţinută în aer liber, aproape de Palatul Administrativ.

Dan Nichiforel a anunţat că şi-a propus să modernizeze judeţul, să construiască şosele de centură, şcoli fără toalete în curte, pasaje pentru maşini şi să digitalizeze instituţiile publice.

„Incompetenţa afectează dezvoltarea şi sănătatea noastră. Împreună cu colegii mei am dezvoltat o strategie pentru viitorul judeţului. Viitorul începe acum. (...) Vom înlocui sensurile giratorii cu pasaje subterane pentru localităţile de tranzit de pe drumurile naţionale. (...) Vom dezvolta parcuri industriale în toate municipiile judeţului. Uniţi vom digitaliza instituţiile publice locale. Vom actualiza planurile urbanistice ale unităţilor administrativ teritoriale. (...) Uniţi vom asigura protejarea şi restaurarea monumentelor din judeţ. Vom crea un traseu turistic comun între Maramureş şi Suceava”, a declarat candidatul.

Dan Nichiforel are un CV greu de egalat pe partea de bussines. Între anii 1983-1999 a ocupat funcţiile de director tehnic, director comercial şi manager al S.C. Rulmenţi S.A. Suceava. Între 1999-2008 a fost manager de proiect la FAG Kugelfischer, Schweinfurt, în Germania, companie cu 16.000 de angajaţi, iar din 2008, vicepreşedinte al BSC of Pennsylvania Pittsburgh (USA). În toamna anului 2018, Dan Nichiforel s-a întors în România, fiind asociat majoritar la SC Versicherung Group SRL şi director de operaţii la Bearing Service Company of Serbia.

Întrebat de reporterul "Adevărul" dacă a fost membru al Partidului Comunist Român, Dan Nichiforel a spus că da.

