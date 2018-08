Câmpulung Film Fest a ajuns la cea de-a treia ediţie. La festival sunt aşteptaţi invitaţi din Ungaria şi Israel

Câmpulung Moldovenesc găzduieşte la finalul verii „Câmpulung Film Fest” – o iniţiativă culturală organizată de Asociaţia Hasmaţuchi în parteneriat cu Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc care îşi propune să fie punctul de întâlnire al publicului bucovinean cu producţiile cinematografice tinere aparţinând spaţiului cultural european şi internaţional.

Particularitatea festivalului e dată de un concept simplu şi ingenios, ce presupune, pentru fiecare ediţie, proiecţia într-o manieră comparativă de filme din câte două ţări, una din UE, cealaltă din afară, situate la pol diametral opus din punct de vedere cultural, social şi economic faţă de spaţiul local, românesc. Misiunea evenimentului este de a oferi publicului o unealtă spre a dobândi cunoaştere, informaţii şi deschidere către lume.

Ţările invitate în cadrul acestei ediţii sunt Ungaria şi Israel, care vor fi reprezentate prin scurtmetrajele de absolvire a studenţilor din cadrul Sam Spiegel Film and Television School din Ierusalim şi cel al SZFE – University of Theatre and Arts din Budapesta. Anul acesta, în premieră, vor fi difuzate, tot în secţiunea FOCUS, scurtmetraje ale absolvenţilor din cadrul UNATC – Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică.

La cea de-a doua ediţie, din 2017, au fost invitate Franţa şi SUA, iar la prima ediţie, Danemarca şi India.

