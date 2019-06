Au fost puse în vânzare biletele pentru Bucovina Rock Castle 2019. Cât costă un abonament pentru cele trei zile de festival

FOTO: Facebook/Bucovina Rock Castle Official

Preţul unui abonament pentru cele trei zile de festival este de 100 de lei. Bucovina Rock Castle se va desfăşura între 23 şi 25 august, în şantul de apărare al Cetăţii de Scaun a Sucevei. Organizatorii festivalului mai anunţă că, din motive independente de vointa lor, CROWBAR si-a anulat prezenţa la Bucovina Rock Castle. De altfel, trupa şi-a anulat toate concertele programate în luna august în Europa, concentrandu-se pe festivalurile americane. ”Ne cerem scuze fanilor şi ne exprimăm regretul de a nu avea alături de noi această legendară trupă anul acesta”, transmit organizatorii.

Potrivit acestora, locul americanilor va fi luat de britanicii de la MONUMENTS! ”Nu e prima data când trupa de progressive metal ne vizitează ţara, ei ajungând la Bucureşti şi Cluj în 2018, an în care au şi lansat ultimul lor album, Phronesis. Nu sunt multe de spus despre această formaţie, muzica şi interpretarea vorbesc de la sine şi nu degeaba sunt consideraţi viitorul progressive metal-ului”, arată organizatorii festivalului de rock de la Suceava.

Aşadar, vineri, 23 august, ora 18, vor concerta: Blackout, Am Fost La Munte Şi Mi-a Plăcut, Mother’s Cake (At), Leprous (No), Tesseract (UK), Luna Amara.

Sâmbăta, 24 august, ora 18 :Paradox Theory, Toy Machines, Grimus, Relative, SKINDRED (UK), Alternosfera.

Duminica, 25 august, ora 18: Contraband X, Nightmarion, Rock’n’Ghena, Bloodrush (Bg). MONUMENTS (UK), ALTAR.

Bucovina Rock Castle este un eveniment organizat de Consiliul Judeţean Suceava.













