Apelul disperat al directorului Spitalului Rădăuţi: „Redeschideţi la Suceava! Oamenii mei explodează. N-au timp să meargă la toaletă“

Managerul Spitalului Municipal Rădăuţi, avocatul Traian Andronachi, susţine că de o săptămână, unitatea pe care o coordonează a devenit teatrul scenariului din filmul „Sparta”, ca urmare a închiderii Spitalului Judeţean Suceava din pricina numeroaselor cazuri de coronavirus.

El solicită suplimentarea personalului medical cu oameni de la UPU Suceava. Managerul Andronachi a declarat, prin telefon, la Radio Top: „Toată lumea asaltează Spitalul Rădăuţi şi mâna asta de oameni de-aici, care din punctul meu de vedere sunt nişte eroi, face faţă acestui asalt continuu. Faptul că de lunea trecută, de la ora 09.00, am fost informat oficial de Direcţia de Sănătate Publică şi de Serviciul de Ambulanţă că primim tot ceea ce înseamnă urgenţe din tot judeţul e un lucru ştiut de toată lumea. Ceea ce lumea nu ştie e că redeschiderea UPU Suceava nu reprezintă nici un real avantaj pentru Spitalul Rădăuţi atît timp cît această Unitate de Primiri Urgenţe nu este susţinută de secţii şi compartimente din cadrul Spitalului Judeţean. Degeaba vine ambulanţa şi opreşte la Spitalul Judeţean, la UPU, dacă UPU se uită la caz şi apoi îl trimite pe bandă rulantă la Rădăuţi”.

Traian Andronachi a adăugat că SJU trimite la Rădăuţi inclusiv pacienţi care au boli ce nu pot fi tratate în spitalul municipal.



„Cel mai dureros e faptul că ne-au trimis şi ne trimit nouă patologii care nu au ce căuta aici. Spitalul Rădăuţi nu are secţie de Cardiologie, de Neurochirurgie, nu intervine pentru infarct miocardic acut, nu tratează cazuri de chirurgie pediatrică sau de chirurgie pediatrică plastică. Dar cel mai dureros e că se trimite în continuare la Spitalul din Rădăuţi patologie clară, certă, de COVID, în timp ce la Suceava, Urgenţa are peste drum Secţia de COVID, specială. Oamenii ăia de acolo trebuie organizaţi şi trebuie să-i organizeze cineva corespunzător. Ştiu că este greu, nu-l critic absolut deloc pe domnul doctor Filip, (n.r. - managerul interimar al Spitalului Judeţean Florin Filip), dar omul se chinuie şi se străduieşte să facă ceva în debandada de-acolo. Dar dacă nu reuşesc să deschidă spitalul ca să funcţioneze, să ne dea nouă medicii de-acolo, că noi ne descurcăm, pentru că avem sprijinul comunităţii şi am fost orientaţi în timp şi spaţiu şi am făcut achiziţiile când a trebuit şi ele curg încet”, a precizat avocatul.

Însă, conform managerului, problema e cu asigurarea personalului. „Cel mai greu e cu resursa umană. Deci oamenii ăştia explodează. Închipuiţi-vă să stea îmbrăcaţi non-stop în combinezoane. N-au timp să meargă la toaletă. Nici nu se poate pune în discuţie să vorbeşti la telefon, că n-ai cum să ajungi la telefon aşa echipat. Avem nevoie de acei medici urgentişti care în momentul de faţă sunt la UPU Suceava sau unde or fi ei în ţară. Şi trebuie să vină să ne ajute. Soluţia e aceea ca Urgenţa să fie funcţională la Rădăuţi, dacă tot nu poate fi susţinută de Spitalul Judeţean Suceava”, a mai arătat managerul.