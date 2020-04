Ştefan Mandachi a strâns un milion de euro pentru ventilatoare în spitale: „E un record naţional. Mă bucur ca un copil“

Ştefan Mandachi a reuşit să vândă 100.000 de cm pătraţi din autostrada de un metru pe care a construit-o la Suceava, în semn de protest faţă de lipsa autostrăzilor din regiunea Moldovei.







Suma donată până acum de oameni din ţară şi din străinătate pentru este de un milion de euro.







Banii vor fi folosiţi pentru sprijinirea sistemului medical din judeţul Suceava, care este greu încercat de pandemia de coronavirus.







”1.000.000 EURO!!! One million din donaţii! Deja 100.000 cm2 de autostradă au proprietar. Dacă nu vă grăbiţi, veţi rămâne fără... Intră în istorie şi ia-ţi teren la cea mai cunoscută autostradă din România. 1cm=10 euro. E un record naţional: cea mai mare strângere de fonduri acumulată la iniţiativa unei persoane fizice, în doar 17 zile. Mă bucur ca un copil!!! ?”, a scris Ştefan Mandachi pe Facebook.









Suceveanul a arătat că efortul său şi al donatorilor a fost ignorat de cele mai multe televiziuni naţionale.





”Totuşi, ce curios... Strângem o sumă colosală pentru un oraş aflat la anaghie şi nicio televiziune nu a remarcat rezultatul echipei noastre, cu excepţia România Tv. Nu pentru mine, Mandachi, ci pentru campania asta cu centimetri de viaţă, sau de fapte, (www.1cm.ro) care este un succes colosal al comunităţii. Că doar au cotizat cu bani o grămadă de cetăţeni, din comunitate. Strângerea noastră de fonduri nu este doar o mărturie de solidaritate enormă, dar şi o dovadă că dacă nu mai stai să-ţi plângi de milă şi acţionezi, lucrurile se mişcă! Numai Victor a difuzat clipul la ora de maximă audienţă. Şi ghici ce? Renasc donaţiile!”, a mai scris Ştefan Mandachi.

Antreprenorul le-a transmis şi un răspuns celor care îl critică spunând că a „răsărit” pe Facebook după ce a construit autostrada-simbol de la Suceava.







”Şi la final, o clarificare: eu n-am răsărit hodoronc tronc, deodată, pe facebook, cum au senzaţia unii papagali coloraţi. Nu ”un metru de autostradă” m-a lansat pe mine. Pe mine m-a lansat truda. M-am zbătut de când mă ştiu şi am câştigat banii cinstit, cu muuuultă muncă. Am muncit toată viaţa la fel cum am făcut-o în ultima lună: ca un nebun, 16-18 ore pe zi. Şi în ultima lună, ca voluntar, m-am zbătut cât zece inşi la un loc, asta e realitatea. (Îmi mulţumesc şi mie, ca să nu fiu ipocrit :)) )Repet: deşi ventilatoarele dau aer, ele nu se cumpără cu aer. Se cumpără cu BANI!”, a mai scris Mandachi.

Antreprenorul şi-a propus să strângă 3 milioane de euro pentru spitalele din judeţul care se află pe primul loc pe ţară la numărul de persoane infectate cu COVID-19.







”Lupta mai grea abia acum începe. Avem un obiectiv clar: TREI MILIOANE DE EURO”, a conchis sursa citată.