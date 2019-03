Ştefan Mandachi, despre acuzaţiile care i se aduc în spaţiul public: „Îmi place să cred că toţi politicienii, spionii adevăraţi şi agenţii secreţi au admirat curajul meu“

Ştefan Mandachi a scris pe blogul său personal că vrea să demonteze acuzaţiile care i se aduc în spaţiul public şi a început prin a spune că nu are niciun serviciu secret în spate şi că nu cunoaşte pe nimeni care să facă parte dintr-un astfel de serviciu.

“Nu cunosc membrii cheie din partide politice, nu cunosc oameni din organizaţii secrete, nu cunosc demnitari sau politicieni de rang înalt altfel decât de la televizor. Mă bufneşte râsul când aud c-aş fi vreun spion, agent 007, James Bond. Ceea ce îmi place să cred e că toţi politicienii, spionii adevăraţi, agenţii secreţi şi ceilalţi au admirat curajul meu şi au fraternizat cu necesitatea mea de a avea autostrăzi pentru că şi ei au copii, părinţi şi prieteni care circulă pe marginea gropii, adică pe drumuri de opt metri şi două sensuri, printre tiruri şi autoturisme”, a scris Mandachi. El a adăugat că şi-a asumat un risc enorm când a iniţiat campania „România vrea autostrăzi!”.

“Sunt uimit să constat că în România, un act de curaj autentic este suspectat din start ca fiind o conspiraţie. Am locuit în America. Acolo nu avea nimeni grija să conteste o acţiune civică atât de sinceră, simplă şi directă a unui antreprenor. Sunt un contribuabil imens la statul Român, nu am dreptul să mă exprim? Am început clipul cu descrierea mea, cum aş fi putut să înscenez un astfel de act având în vedere riscurile asumate? Îmi era foarte confortabil să-mi cheltui milioanele de euro produse de creierul meu şi cu eforturi şi renunţări majore, nu moştenite, pe o plajă în Hawaii. Orice om întreg la cap vede şi înţelege riscurile pe care mi le-am asumat. Mi-am asumat şi riscul să fiu denigrat. Unii răuvoitori mi-au înscenat o asociere politică şi că aş fi pozat cu preşedintele. Noroc că românii sunt inteligenţi şi au constatat că e un fals grosolan”, a precizat suceveanul.

Ştefan Mandachi a scris că învinovăţeşte toate partidele pentru că România nu are autostrăzi.

“Mi se aduce acuzaţia că sunt inamicul numărul unu al nu ştiu cărui partid. Eu am învinovăţit absolut toate partidele, fără nicio excepţie. Nu m-am referit la unul singur, ci la PNL, PDL, PSD, PNTCD, CDR, UDMR şi care or mai fi, dar toate partidele, fără excepţie, care au guvernat România şi au lăsat Moldova fără niciun centimetru de autostradă în 30 ani. Nu am jignit niciun lider. S-au jignit ei singuri, prin moştenirea rutieră lăsată ţării şi în special Moldovei. Toţi, din 1989 până în 2019. Incompetenţa nu are coloratură politică. Sunt acuzat că am băgat sume mari de bani în campania mea. Cu banii munciţi de mine trebuie să dau raportul cuiva?”, se întreabă afaceristul.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: