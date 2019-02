Întâlnirea dintre tovarăşa Suzana Gâdea şi un elev de clasa a XII-a care voia să se facă medic psihiatru: „A sărit în sus foarte ofuscată, foarte supărată“

Medicul psihiatru Alexandru Paziuc a declarat pentru „Adevărul” că şi-a dorit de mic copil să devină medic psihiatru, dar s-a hotărât cu adevărat, după o întâlnire cu tovarăşa Suzana Gâdea, fost ministru al Educaţiei în perioada comunistă.

Medicul ne-a spus că fostul ministru a efectuat o vizită de lucru la Suceava, când el era elev în clasa a XII-a la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare”. Alexandru Paziuc îşi aminteşte că Suzana Gâdea a intrat în sala de clasă, în timpul orei de biologie.

„A intrat în clasă cu tovarăşul prim-secretar şi ne-a luat la întrebări. Ce am avut de învăţat pe astăzi? Eu am fost pe fază. Nu pot să spun că am dat răspunsuri corecte. M-a întrebat care sunt etapele de dezvoltare a biologiei şi i-am dat anii 1848, 1916, 1944, deci practic evenimente care au influenţat cultura şi istoria. M-a întrebat dacă ştiu câţiva reprezentanţi? Şi, sigur, i-am spus câţiva paşoptişti şi câteva personaje din Primul şi cel de-al Doilea Război Mondial. Răspunsul a fost mulţumitor pentru doamna ministru. A mai fost o întrebare, dacă ştiu care este cea mai frumoasă grădină botanică din ţară? Atunci, ca să nu fiu pe placul ei, i-am spus grădina botanică de la Cluj. Ea mi-a spus că este o greşeală a noastră, a ministerului, că nu dăm suficiente fonduri la Bucureşti”, îşi aminteşte Alexandru Paziuc.

Alexandru Paziuc, medic psihiatru. FOTO: www.newsbucovina.ro

Dialogul dintre cei doi nu s-a oprit aici. Tovarăşa ministru a vrut să ştie ce voia să se facă elevul atunci când va termina clasa a XII-a. „M-a întrebat unde vreau să dau mai departe. I-am spus că la Medicină. Ea a răspuns, sigur că da, deşi nu prea i-a convenit. M-a întrebat ce specialitate cred eu că aş putea să fac. Atunci i-am spus că mie mi-ar plăcea să fac psihiatrie. Moment în care a sărit în sus foarte ofuscată, foarte supărată, încercând să explice că noi ne aflăm în prim proces de construcţie a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi că în această etapă avem nevoie de doctori care să repare muşchii şi oasele. Aceasta a fost prima dată când am afirmat clar că mă duc la Medicină”, ne-a declarat Alexandru Paziuc.

