Zeci de persoane, blocate în nămeţi de 12 ore. Echipajele ISU Ialomiţa fac eforturi să-i salveze, prioritare sunt cazurile medicale

"Sunt blocat de 12 ore, primul apel la 112 a fost făcut la 21.18. Atunci am derapant în şanţ cu maşina, pur şi simplu am fost scos de pe partea carosabilă de vântul puternic. Nu a fost dat cu nimic pe jos. Am vorbit permanent cu cei de la ISU, tot mi-au zis că o să ajungă cineva", a declarat Bogdan, într-o intervenţie la România TV.

"Rugămintea mea la domnul Bogdan, dar şi la celelalte persoane, care nu au o problemă medicală şi stau în maşină, la căldură, să aibă răbdare. Prioritare sunt cazurile medicale, avem femei gravide care trebuie preluate şi aduse către unităţi spitaliceşti, copilaşi cu febră, bolnavi. Sunt foarte multe probleme în judeţ. Cu foarte multe persoane nu mai putem lua legătura, ori nu mai au baterii la telefon.

Facem toate eforturile să ajungem la toţi oamenii care au probleme. Avem o gravidă la Scânteia, se află în 38 de săptămâni şi încercăm să ajungem cu o ambulanţă la ea. Mai avem una la Coşereni, am plecat spre ea. Un copil cu febră de zece luni a fost preluat şi adus către spital", a declarat Lăcrămioara Chira, purtător de cuvânt ISU Ialomiţa, pentru România TV.