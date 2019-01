VIDEO Un român vrea să doboare recordul mondial la bătut cuie cu capul într-o scândură

Lazăr Iordache, de 26 de ani, poate sparge cărămizi şi poate bate cuie cu capul şi cu mâna fără să se rănească, deţinând şi recordul naţional la acest capitol.

Pasionat de arte martiale din copilărie, un autodidact înnăscut, tânărul ţine antrenamente la Casa de Cultură din Constanţa, învăţându-şi elevii cum să îşi cunoască limitele, să îşi dezvolte puterile interioare şi să se concentreze la maximum. După ani de antrenamente, la vârsta de 8 ani a păşit pentru prima dată într-o sală de arte marţiale, a ajuns să deţină centura neagră în mai multe stiluri: Taekwondo wtf, Taekwondo ITF, Hapkido, Kung Fu, Tang Soo Do, Hwarangdo.

Despre doborârea recordului mondial vorbeşte senin şi este încrezător că va reuşi să depăşească numărul 38. “Cu multe antrenamente şi concentrare voi reuşi să trec de 38 de cuie bătute cu capul. Trebuie menţionat faptul că eu nu folosesc nicio protecţie, spre deosebire de cel care deţine în acest moment recordul mondial. Am avut o uşoară zgârietură la cap, dar în două zile s-a vindecat. Cele 21 de cuie au fost bătute în 2 minute şi 4 secunde într-o scândură noduroasă. Nu am păţit nimic. Tehnica de bătut cuie cu capul si cu palma face parte din tehnica spargerii obiectelor dure. Nu este nicio nebunie cum o văd alţii, sunt tehnici extreme, care necesită o asumare a riscului. Aceste tehnici extreme nu sunt predate elevilor mei, sunt tehnici individuale. Am rugămintea să nu faceţi aşa ceva acasă, deoarece există riscul de accidentări grave, unele pot fi fatale”, avertizează tânărul.

Face naveta

Deşi locuieşte în Feteşti, judeţul Ialomiţa, Lazăr Iordache face naveta săptămânal cu trenul la Constanţa, acolo unde predă arte marţiale, în cadrul şcolii de Tae Chun Do. Fiecare plăteşte câte 130 de lei pentru o lună de cursuri de autoapărare, iar cei mai mici elevi au 3 ani. “Am activat şi la Feteşti, în cadrul Asociaţiei Martial Arts Dragonul, fondată de mine, în 2014, dar am găsit deschidere şi înţelegere la Constanţa, motiv pentru care predau Tae Chun Do acolo. De altfel, doresc să le mulţumesc tututor celor care m-au sprijinit să fac uniformele Tae Chun Do, partenerilor Transgaz Mediaş şi companiei de broderie din Constanţa, Double Ion.

Nu e dificil cu naveta, din contră, când faci ceea ce-ţi place, nimic nu ţi se pare o corvoadă. Merg în fiecare weekend cu trenul şi ţin cursuri de câte 2 ore. Eu cred că e bine pentru toată lumea, în primul rând pentru cei care vin să înveţe Tae Chun Do, deoarece le oferă multe beneficii din punct de vedere fizic şi psihic. Şi nu în ultimul rând, învaţă cum să se apere, ceea ce este un lucru foarte important în viaţa de zi cu zi. În această lume plină de violenţă şi infractori avem nevoie să ştim să ne apărăm cât mai realistic”, povesteşte tânărul.

Doar câteva zgârieturi

Despre calităţile sale uimitoare de a bate cuie cu capul sau mâna goală spune că nu e nimic special, dar nu recomandă nimănui acest lucru. „Aici este vorba despre abilităţile pe care le am. Ştiu că în România mai există cineva care bate cuie cu palma, dar se protejează. Eu fac acest lucru de la vârste mici, dar nu-mi reuşea atât de bine. Cu timpul, datorită performanţelor, am făcut progrese. Este o abilitate pe care o am şi atât. Evident că au existat şi câteva zgârieturi, dar nimic serios, nu m-am rănit niciodată. Eu bat cuiul dintr-o singură lovitură. Tae Chun Do nu implică şi acest lucru. La cursuri nu predau aceste tehnici şi nu sfătuiesc pe nimeni să încerce acest lucru. Este foarte periculos”, explică Lazăr Iordache.