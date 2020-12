Unul dintre cei mai bogaţi fermieri din judeţul Ialomiţa a fost răpus de COVID-19. Unde s-a stins patronul SOMALEX

Alexandru Gheorghe, în vârstă de 68 de ani, fusese infectat cu noul coronavirus, iar starea sa s-a înrăutăţit. De câteva zile se afla internat în stare critică pe Secţia ATI a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia. Gheorghe Alexandru, spun surse medicale, suferea de mai multe afecţiuni cronice, scrie independentonline.ro.

Cu toate eforturile medicilor, acesta nu a mai putut fi salvat. Gheorghe Alexandru avea 68 de ani şi a fondat SOMALEX, una dintre cele mai performante exploataţii agricole din judeţul Ialomiţa. El făcea parte şi din forul de conducere al Asociaţiei Producătorilor de Porumb din România (APPR).

În 2015, Alexandru Gheorghe a fost primul câştigător al trofeului Porumbul de Aur pentru cultura neirigată. Fondatorul Somalex făcea agricultură de la începutul anilor 90 şi în ultimii ani a reuşit să rezolve una dintre cele mai mari probleme ale fermierilor din zona sa – fărâmiţarea parcelelor de teren agricol. Nicolae Sitaru, preşedintele APPR, a transmis mesajul că în seara de 1 decembrie, APPR şi agricultura românească au pierdut un om deosebit, care a pus mereu suflet în tot ceea ce făcea şi care a fost un model pentru mulţi dintre confraţii săi.

Iată ce declara fermierul în urmă cu 3 ani într-un interviu pentru revista agrobusiness.ro , despre afacerile sale:

De profesie este inginer mecanic agricol, Alexandru Gheorghe a terminat facultatea la Bucureşti în anul 1975, iar ultimul său loc de muncă la stat a fost la Staţia de Mecanizare a Agriculturii Slobozia (SMA), unde a fost director între anii 1984-1992. Atunci a decis că este momentul să treacă pe cont propriu.

„În ’92 când am înţeles care o să fie poziţia societăţii şi a relaţiilor sociale, am demisionat şi am început o activitate pe cont propriu. Am început cu ceea ce ştiam să fac, prestări de servicii în agricultură. Am cumpărat cu credite 2 tractoare, erau avantajoase la acel moment, mai că nu-mi vine să cred când mă uit în urmă. Apoi, alături de colegul meu, Gheorghe Gutium de la Bărăganu, am început să modificăm nişte combine de ricin şi le-am făcut combine de porumb cu care ne deplasăm la diferite unităţi agricole. Tot atunci am mai luat un credit de 10 miloane şi am cumpărat 10 tractoare, alte maşini şi echipamente.





