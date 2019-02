Un tânăr, de 22 de ani, îşi caută cu disperare părinţii naturali, după ce a fost dat spre adopţie.  Familia locuia la Dridu

Iată mesajul integral, postat pe pagina de socializare:

Numele meu este Adrian, am 22 de ani şi m-am născut in Bucureşti. Înainte de adopţie m-am numit NECULAI Adrian Fernando şi ştiu că părinţii mei locuiau în DRIDU, judeţul IALOMIŢA. Ei se numesc NECULAI Adrian şi Mariana (numele de fată Marcu). Am fost adoptat de familia mea la vârsta de 2 ani, din Bucureşti, de la Casa de copii Sf. MARIA. Îmi doresc să-i cunosc şi să îmi întâlnesc părinţii biologici. Vreau să le mulţumesc că mi-au dat şansa să trăiesc şi să fiu crescut de doi părinţii foarte buni într-un loc minunat. Îmi pun speranţele în ajutorul dvs. şi sper să îi găsesc şi să-i îmbrăţişez. Vă mulţumesc din suflet!

Mulţi copii, adoptaţi în ţară sau străinătate şi-au găsit familiile prin intermediul paginii de Facebook „The never forgotten children of Romania“ (n.r. – „Copiii niciodată uitaţi ai României“), creată de Ileana Cunniffe Băiescu, o româncă stabilită în Irlanda. În acest mod, aceasta a creat special pagina pentru copiii daţi spre adopţie în anii '90 în străinătate şi care acum îşi caută părinţii naturali. Statisticile arată că, numai în perioada 1994-1999, peste 10.500 de copii români au ajuns la familii adoptive din străinătate. Neoficial, numărul copiiilor români daţi spre adopţie în anii `90 este mult mai mare. Pentru străini, România anilor `90 a fost o adevărată piaţă de copii şi multe dintre adopţii s-au făcut fără a fi înregistrate în documentele oficiale. Ajunşi la vârsta maturităţii, copiii români daţi spre adopţie în anii `90 sunt, astăzi, cetăţeni străini, iar mulţi dintre ei îşi caută părinţii. Cei mai mulţi pornesc la drum cu o fotografie, numele mamei sau al tatălui, numele judeţului sau al localităţii de baştină. Nu ştiu mai nimic despre România şi mulţi dintre ei nu vorbesc limba română. Speranţele lor se îndreaptă către mediul online şi mulţi dintre ei şi-au găsit drumul către origini prin intermediul paginii ”The never forgotten Romanian children”. Pagina de Facebook ”The never forgotten Romanian children” este creaţia româncei Ileana Cunniffe Băiescu, de origine din judeţul Buzău, stabilită în Irlanda de 22 de ani. '

