Un artist a desenat centrul de imunizare din Fierbinţi: Veniţi, vedeţi, vaccinaţi!

"Astăzi am desenat Centrul de Vaccinare din Fierbinţi. Pentru efortul meu, în final am primit prima doză de vaccin de la Moderna. Chiar deasupra locului în care am fost vaccinat pe umăr, odată aveam tatuaj cu România", a scris artistul pe Facebook, însoţind mesajul cu o fotografie din centru.

Perjovschi i-a îndemnat pe oameni să vină la la Fierbinţi, la Centrul de Vaccinare, de la 11 am la 3 pm. "Veniţi, vedeţi, vaccinaţi!", a scris el pe reţeaua de socializare.

Cei care vin la Centrul de Vaccinare din Fierbinţi se pot imuniza fără programare, cu serul de la Moderna.

Dan Perjovschi locuieşte şi lucrează în Bucureşti şi Sibiu. A avut expoziţii personale în muzee precum: Tate Modern Londra, MoMA New York, Vanabbemuseum Eindhoven, Macro Roma, Moderna Museet Stockholm, Reykyavik Art Museum sau Kiasma Helsinki.

A desenat pro-bono pentru mai multe cauze. Anul trecut, la Noaptea Galeriilor de Artă, Perjovschi a oferit desene gratis vizitatorilor. Zidul de la Sibiu pe care a desenat Dan Perjovschi este una dintre atracţiile oraşului.

