Subofiţerul care a intrat în elita pompierilor din România. Salvator în uniformă, înger păzitor în civil

Când începe să povestească despre misiunile la care a participat în ultimii 15 ani, ca subofiţer activ, emoţiile îl copleşesc. A vâzut cele mai mari grozăvii, a intervenit cu sânge rece la cele mai cumplite tragedii.





Pe 5 octombrie 2019 era de serviciu la ISU Urziceni când s-a dat alarma pentru intervenţia la cel mai grav accident petrecut în România în ultimii ani. 10 femei au decedat şi alte şapte au fost rănite pe DN2A, după ce un TIR a izbit violent microbuzul care le transporta în Capitală, la serviciu.

„Am văzut o imagine cruntă când am ajuns la faţa locului. Mă rugam în gând să nu fie atâtea victime. Am încercat să salvăm cât mai multe femei, dar, din păcate, 2 sau 3 s-au stins sub ochii noştri. A fost carnagiu acolo, nu pot să descriu în cuvinte această tragedie. Noi intervenim cu sânge rece, pentru că aşa scrie în manual, aşa suntem instruiţi, să acţionăm rapid pentru a duce la bun sfârşit misiunea şi pentru a salva cât mai multe vieţi. Dar aşa ceva nu are cum să nu te impresioneze. Erau mame, au lăsat copii acasă şi mergeau spre locul de muncă, dar viaţa le-a fost frântă într-o clipă. Sunt multe misiuni care m-au marcat. Sunt frânturi de evenimente care îţi rămân în minte şi pe care le derulezi acasă. Este o meserie dificilă, dar mie îi place la nebunie. Nu cred că mi-aş fi imaginat o altă profesie. E ceea ce ştiu să fac din suflet, cu pasiune şi cu multă dăruire”, povesteşte pompierul.

George Gavrilă este pompier la ISU Ialomiţa FOTO Arhivă personală G.G.





Accidentele rutiere, cele mai dificile misiuni

Cele mai dificile intervenţii sunt cele la accidente rutiere, unde printre victime s-au regăsit copii, femei, tineri. Şi la incendii a găsit drame, oameni necăjiţi care au rămas în urmă cu doi pereţi la locuinţă şi cu un munte de cenuşă. Una dintre cele mai dificile intervenţii care îi vine în minte este incendiul de la Fierbinţi Târg din 24 august 2018, izbucnit la o fabrică de reciclare a maselor plastice.



La finalul unei misiuni FOTO Arhivă personală G.G.

Pentru această intervenţie, deosebit de dificilă, întrucât focul s-a înălţat la peste 10 metri înălţime, temperatura a fost extrem de ridicată, iar fumul gros aproape insuportabil pentru pompieri, Georege Gavrilă a primit distincţia Pompierul Anului 2018. El şi-a coordonat exemplar echipa, astfel câ mai bine de 12 ore, pompierii au luptat necontenit pentru stingerea flăcărilor pe care le-au şi învins.





„De-a lungul carierei am văzut bătrâni, copii, oameni care m-au impresionat. Am văzut o lume care parcă încremenise în timp. Oameni disperaţi, dar care au avut puterea să meargă mai departe”, spune militarul.

Alături de echipa Visuri la cheie FOTO Arhivă personală G.G.

A adus echipa Visuri la cheie pentru doi copii orfani

Mai departe a dus George Gavrilă şi visul unui coleg care a murit fulgerător într-un accident rutier. La câteva ore de tragedie, şi soţia sa, pasageră în aceeaşi maşină, a pierdut lupta cu viaţa.







„A fost cumplit pentru noi, colegii, Mihai a lăsat în urmă doi copii orfani. Era muncitor, săritor şi avea un vis: să-şi finalizeze casa pe care şi-o construise. Nu a mai apucat să facă acest lucru. Am făcut demersuri peste tot şi am reuşit să aduc echipa „Visuri la cheie” la Urziceni. Locuinţa a fost terminată, iar copilaşii se bucură de toate condiţiile. Copiii sunt crescuţi de fratele lui Mihai, un poliţist ieşit la pensie, care le asigură tot ce este necesar. Noi, colegii, donăm în continuare lunar câte 10 lei, iar banii merg în conturi pe numele copiilor”, spune militarul din Urziceni.

În uniformă, de 25 de ani

Georghe Gavrilă activează în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor de 25 de ani, ultimii 15 fiind subofiţer activ. A participat la mii de misiuni, le-a pierdut numărul, însă fiecare a fost experienţă de viaţă, o lecţie din care a avut de învăţat.







„Sunt riscuri, evident, pe care ni le-am asumat în momentul în care am ales această carieră, dar, de multe ori, satisfacţiile sunt mai puternice decât pericolul care ne pândeşte la fiecare pas. Trebuie să fii hotărât, ambiţios şi foarte organizat. Dacă meseria asta îţi intră în sânge, nu te mai desparţi de ea. Eu nu îmi închipui că aş fi putut face altceva în viaţă.

În misiune FOTO Arhivă personală G.G.

Am lucrat şi la Compartimentul Prevenire, am fost detaşat şi la Relaţii Publice, însă proba de foc o dai pe teren. Lucrăm în echipă, cred că de aici vine succesul. Oamenii trebuie să se coordoneze rapid, să ştie fiecare ce are de făcut, să luăm decizii ferme. Într-o situaţie de criză nu ai timp de gândire. Totul trebuie calculat cât mai bine, intervenţia rapidă este vitală, fie că vorbim de accidente rutiere, incendii, căderi de la înălţime ori intervenţii SMURD”, povesteşte militarul din Urziceni.

George Gavrilă coordonator al misiunii FOTO Arhivă personală G.G.

Absolvent al Şcolii Militare de Subofiţeri Pompieri Pavel Zăgănescu, promoţia 1996, George Gavrilă a urmat această profesie la îndemnul unui prieten de familie. „M-a întrebat dacă mi-ar plăcea, am zis să încerc şi am mers să dau admitere. Toate s-au legat frumos, iar în 1996, pe 4 ianuarie, ca o coincidenţă, eu sunt născut pe 4 ianuarie 1976, am absolvit şcoala. De atunci îmbrac în fiecare zi cu aceeaşi emoţie haina militară”, spune George Gavrilă.

În timpul unei misiuni FOTO Arhivă personală G.G.

