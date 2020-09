Strigăt de ajutor pentru o familie sărmană din Borduşani: Andrei nu bea şi este liniştit, mama are grijă de copii

Asociaţia Şoapta Florilor a postat pe o reţea de socializare povestea impresionată a celor doi şi a decis să-i ajute. Redăm integral mesajul postat:

Andrei si Cristina sunt tineri, au 22 şi 20 de ani. Împreună au două fetiţe: Diana, o blondută frumoasă de 1 an si şapte luni şi Alexia, de numai 2 luni. Locuiesc în comuna Borduşani, într-o locuinţă care nu le aparţine, mai precis ocupă o cameră mică şi un hol. Familia trăieşte în condiţii precare. Şi cum ar putea fi altfel când Andrei, care lucrează la o fermă, are un venit de numai 1000 de lei. Sunt singurii lor bani, din care trebuie să hrănească doi copii şi pe sine. Iar Alexia are ceva probleme de sănătate, mămica fiind deja internată o dată cu ea în spital, fiindcă nu ia în greutate şi are de la naştere o rană la picioruş, care se vindecă tare greu.

Andrei nu bea alcool, este liniştit şi îşi vede de familia lui, însă nu are nicio şansă din banii pe care-i câştigă să cumpere în casă ceea ce le-ar trebui – strictul necesar : un şifonier, o masă, un pat trainic pentru ei şi unul pentru copii, un aragaz, firgider şi maşină de spălat. Ceea ce avem toţi în case, ca să trăim omeneşte, nu în lux. Poate şi ceva materiale de construcţie – mortar şi vopsea lavabilă, ca să fie curat în casă înainte de a aduce lucruri noi. Bonus, un televizor, ca să se bucure şi copiii.

Cei doi nu par a fi genul de oameni care să vândă ceea ce primesc în ajutor. Primăria locală îi ajută acum cu lapte praf, printr-un proiect la nivel naţional şi le-a mai dăruit câteva pachete cu elimente de bază de la UE. Dar fără un ajutor consistent, care să producă o schimbare a mediului în care trăiesc ei şi copiii, vor rămâne şi vor trăi în conditii neadecvate de locuit.

Am fost de acord să preluam acest caz din două motive: tatăl nu bea şi munceşte, mama a avut grijă de primul copil cu simţ de responsabilitate. Ceea ce pentru noi reprezintă un semn că oamenii aceştia încearcă să facă ceea ce trebuie, dar nu reuşesc din diverse motive.

Avem nevoie de aprox.15.000 de lei ca să cumparam tot ceea ce trebuie şi să renovăm/curătăm în casă. Dacă doriţi să faceţi o faptă bună, donaţi după posibilităţi pentru Andrei şi Cristina şi fetiţele lor: https://soaptaflorilor.ro/doneaza/

Pentru sponsorizari, va rugam sa ne contactati telefonic. Puteti dona si prin PayPal la office@soaptaflorilor.ro sau direct in cont: Asociatia Soapta Florilor, Cod IBAN RO17BTRLRONCRT0453149401, deschis la Banca Transilvania.

Multumiri biroului de asistenţă socială din Bordusani, cre ne-a semnalat această situaţie. Vom incerca sa ajutăm cu tot ceea ce ne stă în putinţă!

