Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia a fost modernizat. Investiţiile se ridică la 17 milioane de lei

Începând cu anul 2016, spitalul, care este în subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa, a intrat într-un amplu proces de modernizare. Astfel, în perioada 2016-2019, finanţarea pentru activitatea spitalului s-a dublat ajungând de la 8.303.090 lei la 17.352.680 lei, ceea ce a permis, practic, începerea procesului de modernizare.

Acesta a vizat, în principal, îmbunătăţirea condiţiilor de cazare, dotarea cu aparatură performantă, achiziţionarea de medicamente necesare pentru tratarea unor afecţiuni şi materialele sanitare necesare, atragerea de medici cu diferite specializări, precum şi alte îmbunătăţiri.

"Este un salt calitativ semnificativ pe care spitalul îl face într-o perioadă scurtă de timp, de când am început modernizarea lui. Am ştiut că fără bani mai mulţi alocaţi spitalului, nimic nu se va putea schimba. Am dublat, astfel, alocările din bugetul Consiliului Judeţean către bugetul unităţii spitaliceşti. În doar trei ani am transferat 17 milioane lei, comparativ cu perioada 2010-2015 când spitalul a primit doar 8 milioane lei. Rezultatele se văd şi au fost recunoscute prin această acreditare", a declarat Victor Moraru, preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa.

Încă 6 proiecte în valoare de 30 milioane de euro

Pe lângă acest proces de modernizare început din banii alocaţi suplimentar de către Consiliul Judeţean, în următoarea perioadă, Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia va implementa 6 proiecte mari de investiţii, cu o valoare de peste 30 de milioane de euro (160.699.390,52 lei), care vor îmbunătăţi simţitor viaţa pacienţilor din Ialomiţa.

"Modernizările vor continua. Acesta În perioada următoare avem investiţii de peste 30 milioane de euro (130 milioane lei) pentru 6 mari proiecte finanţate din bani europeni şi din bugetul naţional, pe care i-am atras în ultimii ani", a mai spus preşedintele Victor Moraru.

Este vorba despre modernizarea Ambulatoriului Spitalului de Urgenţă Slobozia cu bani europeni, în valoare de 17.490.007,08 lei, cerere de finanţare acceptată recent. În luna martie 2019 a fost semnat contractul de finanţare pentru modernizarea, extinderea şi dotarea Unităţii de Primire Urgenţe din cadrul spitalului în valoare de 7.472.765,74 lei. De asemenea, se va construi un bloc operator în valoare de 63.843.065,03 lei şi se va moderniza şi dota clădirea cu aparatură în valoare de 60 de milioane de lei.