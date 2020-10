VIDEO Situaţie revoltătoare la o grădiniţă din Feteşti. O educatoare a lovit un copil, iar filmarea a trimis-o pe grupul părinţilor

La Inspectoratul Şcolar nu avem nicio sesizare în legătură cu comportamentul educatoarei. Se pare însă că a mai existat un incident care a fost mediat de conducerea grădiniţei, educatoarea promiţănd că îşi va schimba comportamentul, lucru care nu s-a întâmplat, a explicat Steluţa Iuliana Mitrea la DIGI 24.

Începând de astăzi, doamna educatoare are contractul individual de muncă încetat. Am fost acolo la prima oră, la ora 07.00 s-a întrunit Consiliul de Administraţie, de astăzi am găsit pe altcineva până când se va identifica un alt cadru didactic care să vină la copii. De astăzi, nu mai este în învăţământ”, a spus inspectorul şcolar general.

Incidentul a avut loc în timpul orei de curs. În imagini se vede cum copiii fac o activitate de tăiere a fructelor pe farfurii, folosind cuţite de plastic, de unică folosinţă. Aceştia sunt speriaţi, iar când ajunge în dreptul unui copil se poate observa la minutul 1:10 cum educatoarea îl loveşte pe acesta după ce îi spune să ia cuţitul şi să taie fructe. Băiatul plânge şi este traumatizat.

Inspectorul şcolar general a precizat: De astăzi, dumneaei singurul lucru pe care îl mai face prin şcoală este să-şi obţină documentele pentru pensionare. Şcoala îi aprobase prelungirea activităţii ca titular, deoarecere metodologia îi permite. Vârsta de pensie o are, era pensionară în activitate. Nici nu va mai avea vreodată posibilitatea să fie încadratată la plata cu ora în următorul an şcolar.

