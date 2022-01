Sediul Poliţiei Ţăndărei, invadat de lilieci. Cui au cerut ajutor oamenii legii

Specialiştii s-au deplasat de urgenţă la sediul Poliţiei şi au capturat micile animale. SOR a anunţat pe pagina de socializare a instituţiei că misiunea a fost una dificilă:

"Astăzi ne-am confruntat cu un caz dificil. O colonie de lilieci a populat Poliţia din Oraşul Ţăndărei. Aceştia au solicitat ajutor prin Poliţia Animalelor Ialomiţa, către Societatea Ornitologica Romana care mai departe a redirecţionat apelul echipei Wilderness Research and Conservation şi Fundaţia Visul Luanei.

Când am ajuns la faţa locului, am observat animale prin toată clădirea. Acestea sunt destul de complicat de capturat fără a distruge pereţii instituţiei. Am decis să lucrăm împreună cu echipa Poliţiei pentru a captura şi reloca pe rând animalele, pe măsură ce intră în camerele instituţiei, în condiţii de siguranţă.

Primele 5 animale din specia Pipipstrellus kuhlii au ajuns astăzi la Centrul de Salvare şi Reabilitare a Animalelor Sălbatice. Acestea au fost îngrijite de echipa medicală, fiind destul de slăbite şi urmează a fi induse în hibernare artificială. Ulterior animalele vor fi eliberate în zona de provenienţă, nu înainte ca secţia de Poliţie să fie izolată cel puţin pe interior", se arată în mesajul postat zilele trecute.

