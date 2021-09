S-a turnat primul strat de asfalt pe DJ 201, tronsonul Buieşti-Ivăneşti

Marian Pavel, preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, alături de administratorul public, Alexandru Potor, au vizitat, ieri, DJ201, tronsonul trei Buieşti-Ivăneşti, unde s-a turnat primul strat de asfalt. "Avem asigurări din partea constructorului ca pana la finalul lunii octombrie lucrările vor fi finalizate", a transmis Marian Pavel.

Modernizarea DJ 201, cu o lungime de 98 de kilometri, care leagă 19 localităţi din sudul judeţului Ialomiţa, se aprorie de final. „La începutul lunii martie vă anunţam semnarea contractului pentru începerea lucrărilor pe drumul DJ201.

În toată această perioadă am încercat să vă ţin la curent, cât mai des, cu progresul lucrărilor de asfaltare. Am vizitat recent tronsonul Axintele - Coşereni şi am constatat cu bucurie că au fost finalizate lucrările de asfaltare.

Mulţumesc tuturor celor implicaţi în această realizare şi mulţumesc tuturor cetăţenilor localităţilor Axintele, Bărcăneşti, Borăneşti şi Coşereni, pentru înţelegerea de care au dat dovadă pe parcursul executării acestor lucrări”, a precizat Marian Pavel, preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa.

Contractele de execuţie de lucrări la DJ 201, tronsonul Cosereni-Axintele-Orezu (km 0+000-km 35+400) şi tronsonul Buiesti-Ciulniţa-Cosâmbeşti-Marculesti (km 57+000- km 72+620; km 74+852- km 84+000) au fost semnate la începutul lunii martie de Consiliul Judeţean Ialomiţa.

"Modernizarea Drumului Judeţean 201 este unul dintre proiectele importante de infrastructura rutieră ale judeţului Ialomita, implementat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală", anunţau la acea dată reprezentanţii CJ Ialomiţa.

Face legătura între 19 localităţi

DJ 201 Coşereni-Borăneşti-Bărcăneşti-Condeeşti-Axintele-Orezu-Piersica- Borduşelu-Marsilieni-Albeşti-Bueşti-Ivăneşti-Ion Ghica-Ciulniţa-Cosâmbeşti-Gimbăşani- Mărculeşti-Sudiţi-Ţăndărei are o lungime de 98 de km, fiind cel mai lung drum judeţean din Ialomiţa care traversează aproximativ 2/3 din lungimea acestuia de la vest la est făcând legătura între nouăsprezece dintre localităţile din sudul teritoriului.

