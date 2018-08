„Războiul“ pestei porcine, între medicii veterinari şi proprietarii de porci. „Oamenii sacrifică animale, nu înţeleg“

Cu toate măsurile luate, prefectul judeţului Ialomiţa, Gigi Petre, spune că oamenii încă nu conştientizează pericolul.



“Am instituit filtre de poliţie pe o rază de 40 de kilometri pentru a împiedica circulaţia cu animale şi cu produse din carne. Am sancţionat déjà cu 3.500 de lei un transport cu 2 tone de untură. Am mai găsit la un alt filtru o maşină, înmatriculată în Constanţa, cu 140 de kilograme de carne. Toată marfa a fost confiscată şi distrusă. Din păcate, cetăţenii nu înţeleg pericolul, sacrifică animale. Pot să spun că suntem în stare de război, e o problemă gravă şi trebuie să facem tot posibilul pentru a împiedica răspîndirea virusului. Avem instituite, ca măsuri în plus de ceea ce se face în mod obişnuit în astfel de situaţii, 4.000 de filtre de picior,“ a explicat Gigi Petre, prefectul judeţului Ialomiţa, care spune că animalele sunt decimate: zilnic mor câte 6,8, 10 animale din cauza pestei porcine.

Pe o rază de 40 km în jurul focarelor de pestă porcină africană, în 12 localităţi, autorităţile au început montarea de filtre pentru dezinfectare. Toate maşinile care tranzitează localităţile, trec prin aceste filtre în care se folosesc substanţe care omoară virusul pestei porcine.

De la izbucnirea epidemiei, în judeţul Ialomiţa au fost ucişi circa 700 de porci. Pentru primii ialomiţeni afectaţi, din Giurgeni, au fost deja transmise documentele pentru despăgubire. Campania de ucidere a animalelor din focare se află în desfăşurare în localităţile Gura Ialomiţei şi Luciu.

Şi la Călăraşi, localitatea aflată la graniţa cu judeţul Ialomiţa se iau măsuri pentru împiedicarea extinderii pestei. În comuna Borcea, unde a existat o suspciune de boală, dar care nu s-a confirmat, şi la Ştefan cel Mare au fost instituite preventiv filtre de dezinfectare. Poliţia şi Direcţia Sanitar Veterinară organizează controale permanente în trafic şi verifică autorismele pentru a opri circulaţia cu animale ori carne de porc. Industria de carne, la un pas de colaps Pe de altă parte, preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Carne de Porc din România, Ioan Ladoşi spune că este un dezastru ceea ce se întâmplă. “Azi avem de-a face cu o realitate cumplită, o situaţie unică negativă în instoria zootehniei româneşti. O boală fără tratament. Este trist că oamenii se îndoiesc de realitatea acestei boli şi circulă tot felul de scenarii care nu îşi au rostul. Nu trebuie să credem în scenarii fantasmagorice, oamenii trebuie să înţeleagă faptul că nu există altă măsură decât uciderea porcilor. Probabil, în scurt timp vom asista la colapsul industriei de carne. Nicio fermă din Romania nu este ferită de această boala, acest virus nu răspunde la comandă politică, “ a explicat Ioan Ladoşi. Având în vedere evoluţia rapidă a bolii, este firesc să ne aşteptăm la o creştere a preţurilor. “Deocamdată, nu se pot face speculaţii privind evoluţia preţului cărnii, însă mergând pe firul evenimentelor şi pe anvergura bolii, se estimează o reducere cu 30-40% a producţiei interne de carne. Putem specula o creştere a preţului, însă este imposibil de spus cu cât. Depinde ce se intâmplă pe piaţa europeană şi cat nu vom mai putea noi produce. Anul trecut, de exemplu, în Romania s-a importat de pe piaţa europeana carne de porc în valoare de o jumătate de miliard de euro. În mod cert, acum golul va fi acoperit din importuri, iar cei care vând din Europa către România vor profita din plin de aceasta situaţie şi vom asista la o creştere a preţului, dar valoric nu ne putem hazarda să spunem cu cât”, a spus Ladoşi.

Boala nu se transmite la om

La rândul său, şi şeful Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Sănătatea Alimentelor Ialomiţa, dr. Mihai Puia, spune că oamenii nu conştientizează riscurile şi aleg să sacrifice porci pentru consum. “Virusul are o rezistenţă extraordinar de mare. Virusul din carnea congelată rezistă ani de zile şi astfel boala se poate extinde. Pesta porcină africană nu poate afecta starea de sănătate a omului, chiar şi în cazul contactului direct cu animalele bolnave. În schimb, omul poate fi un important vector pentru răspândirea bolii de la o gospodărie la, dacă nu respectă regulile de biosecuritate. Infecţia poate fi contactată prin intermediul resturilor alimentare din gospodărie. Conform autorităţilor veterinare, pesta porcină africană nu afectează şi nu se transmite la oameni, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire, însă există un impact la nivel social şi din punct de vedere economic. Pesta porcină africană este o boală virală a porcinelor domestice şi sălbatice, cu evoluţie rapidă şi mortalitate de până la 100% pentru porcii care se îmbolnăvesc. Pentru această boală nu există vaccin şi nici tratament.

