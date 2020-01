Promoţiile de iarnă. Consumatorii, sfătuiţi de ANPC să verifice dacă reducerea de preţuri este identică cu cea reală

Alte recomandări se referă la modul de anunţare a campaniilor de reduceri, dar şi şi la modul în care trebuie afişat preţul acestora, fie prin menţionarea noului preţ lângă preţul anterior, barat, fie prin menţiunile "preţ nou", "preţ vechi" lângă sumele corespunzătoare, fie prin menţionarea procentului de reducere a preţului nou care apare lângă preţul anterior, barat, afirmă directorul general al ANPC Paul Anghel.

”Consumatorii trebuie să ştie că orice vânzare cu preţ redus, indiferent de tip (de soldare, de lichidare, promoţională etc.), trebuie să fie însoţită sau precedată de publicitate şi anunţata sub denumirea ei ("soldare/soldări/solduri", “lichidare”, “promotii” etc), însoţită de data de debut şi de durata acesteia. De asemenea, trebuie să ştie că, în cazul în care oferta este deja în derulare, trebuie să fie informaţi cu privire la valabilitatea reducerii sau că oferta este valabilă numai “in limita stocului disponibil”.

În momentul cumpărării, sfătuiesc consumatorii să verifice dacă oferta mai este valabilă şi dacă reducerea de preţuri anunţată este identică cu cea reală (la cititoarele de cod de bare din cadrul marilor magazine sau direct la casă, dacă preţul afişat este cel facturat)”, recomandă directorul general al ANPC.

El subliniază că orice anunţ de reducere de preţ exprimată în valoare absolută sau în procent trebuie să fie vizibil, lizibil şi fără echivoc pentru fiecare produs sau grupă de produse identice: fie prin menţionarea noului preţ lângă preţul anterior, barat, fie prin menţiunile "preţ nou", "preţ vechi" lângă sumele corespunzătoare, fie prin menţionarea procentului de reducere a preţului nou care apare lângă preţul anterior, barat, indiferent de tipul de vânzare cu preţ redus (soldare, lichidare, promoţională).

”La achiziţionarea pachetelor promoţionale de tipul „3 la preţ de 2”, trebuie să verifice preţul individual al produselor, care trebuie să existe în mod obligatoriu la vânzare, pentru a-l putea compara cu preţul pachetului promoţional”, precizează Paul Anghel. De asemenea, ANPC sfătuieşte consumatorii să solicite informaţii suplimentare atunci când au nelămuriri privind orice campanie publicitară făcută prin orice mijloace - în cadrul magazinului, prin afişe sau pliante, prin anunţuri pe site etc.