Primarul unui oraş din estul ţării recunoaşte spăşit: „Primăria a fost expertă în ratarea investiţiilor”

Primarul oraşului, Dragoş Soare, a anunţat că termenul pentru finalizarea lucrărilor este septembrie 2021, deşi acestea ar fi trebuit terminate până la sfârşitul acestui an.

„Sunt primarul oraşului şi am obligaţia să îmi asum tot ce se întâmplă aici. Bune şi rele. Până acum, Primăria Slobozia a fost expertă în ratarea proiectelor şi investiţiilor. Asta e realitatea pe care am descoperit-o aici! Iar în urma discuţiilor cu constructorul, am constatat că mai avem nevoie de cel puţin 10 luni pentru a duce la final această investiţie ”, a explicat Dragoş Soare.

Conform primarului, în cazul în care noul grafic va fi respectat, locuitorii din Slobozia vor apă potabilă începând cu luna septembrie 2021. Administraţiile precedente au cheltuit până acum pentru reabilitarea staţiei de tratare a apei peste 8 milioane de lei. Valoarea contractului actual cu firma SYA DYNAMIC SOLUTION SRL din Craiova este de 7,84 milioane de lei, iar investiţia trebuia finalizată până în luna iulie 2020.

Adrian Mocioniu, fostul primar al municipiului Slobozia a intenţionat să construiască o staţie de tratare prin procedeul de osmoză inversă şi filtre de cărbune activ, însă investiţia nu a fost finalizată, deşi echipamentele au fost achiziţionate din Italia în 2019. Disputele dintre constructor şi proiectant au întârziat lucrarea mult peste termenul iniţial, aceasta fiind amânată constant. Ultima amânare a fost pentru luna decembrie 2020, însă lucrarea tot nu va fi gata.

Se bea apă îmbuteliată

Locuitorii municipiului sunt cei afectaţi deoarece, de-a lungul timpului, din cauza schimbării sursei de apă, prin crearea unor puţuri de mare adâncime, sunt nevoiţi să cumpere în continuare pentru consum apă îmbuteliată, pentru că cea de la robinet nu e bună de băut.



Stadiul acestui proiect pentru care Consiliul Judeţean a alocat aproape Contractul pentru extinderea staţiei de tratare a apei din municipiul Slobozia, în vederea creşterii gradului de siguranţă a tratării apei în condiţiile variaţiei concentraţiilor de poluanţi din apa brută, pentru asigurarea tuturor parametrilor de potabilitate conform reglementărilor în vigoare a apei furnizate în reţeaua de distribuţie, a fost semnat în 14.08.2019, între Primăria Slobozia şi SYA DYNAMIC SOLUTION SRL din Craiova, valoarea investiţiei fiind de peste 7,8 milioane de lei, cu termen de execuţie de 11 luni.

"În momentul de faţă, stadiul fizic de execuţie, estimat, este de 85%, iar stadiul financiar este de 65%. Deci, am avut executat mai mult decât s-a plătit. În urma şedinţei am constatat că mai avem nevoie de cel puţin 10 luni pentru ca acest proiect să fie dus la capăt. Există o problemă mare de comunicare între constructor, proiectant şi Primăria Slobozia, am constatat că ne învârtim în jurul cozii şi nu am făcut decât să pierdem timp preţios, prin indecizie, prin lipsa unui manager de proiect, prin lipsa unei persoane care să evalueze, care să urmărească toate etapele.

Avem o singură persoană care se ocupă de toate proiectele importante de la Primăria Sloboziei (…). La ora asta nu se ştie pe unde se trag anumite conducte, nu ştim foarte multe lucruri. Firma de la Craiova are de încasat în jur de 2 milioane de lei. În luna august au făcut o solicitare de plată mai mare decât lucrările executate, factura fiind refuzată la plată. Deşi au făcut modificările necesare, Primăria nu a mai făcut nicio discuţie de plată. Drept urmare, din acel moment s-a întrerupt comunicarea", a explicat primarul Sloboziei.

