Povestea afacerii „Lăptăria cu caimac“, o investiţie de 5 milioane de euro care a pornit de la o vacă şi un tractor

Recent, la ferma din Bărăgan, situată în judeţul Ialomiţa, la Măriuţa, a fost inaugurată o fabrică modernă de procesare a laptelui. Lăptăria cu caimac este o investiţie de peste 5 milioane de euro.



Povestea afacerii de familie a început în anii 90, când Nicuşor Şerban a înfiinţat o fermă. Cu multă muncă, sacrificii şi organizare minuţioasă, ferma a crescut, ajungând la mii de capete de animale. “Aşa s-a pornit la drum în 1994, când a fost înfiinţată compania 100% românească Agroserv Măriuţa. Atunci am început să ne ocupăm de cultura câmpului, urmând ca în 2005 să punem bazele uneia dintre cele mai mari ferme de vaci de lapte din România. Livrăm de peste 10 ani lapte crud, vrac, către mari procesatori din România şi din Bulgaria.

De atunci socrul meu s-a ocupat de animale, de hrana şi sănătatea lor, de laptele produs şi de distribuirea sa către procesatori din România şi ulterior Bulgaria”, povesteşte Adrian Cocan (foto jos), managerul Lăptăriei cu caimac.



Împreună cu soţia sa, Mădălina (foto jos), administrează toată afacerea. Cei doi au continuat munca părintelui lor.

“Este un business de familie, aşa că noi nu aveam cum să ne despărţim de datoria pe care simţeam că o avem faţă de familie, de apropiaţi şi faţă de consumatorii noştri. Am dus munca şi pasiunea familiei către pasul următor, creând fabrica şi un nou brand de lactate, prin care ne dorim să oferim consumatorilor din România tot ce este mai bun din laptele produs de atâţia ani pe plan local.



Ferma a început cu cultura de câmp, câteva hectare luate în arendă şi cu banii de un tractor românesc. Banii erau economiile familiei şi ajutor de la bunici. Apoi a venit o vacă, pentru consumul propriu de lapte, apoi două şi aşa mai departe. Mereu am investit ceea ce avem noi şi apoi am luat credit. Acum ferma lucrează aproximativ 3.500 ha şi creştem 2.500 animale. Având şi puterea, şi dorinţa de a produce lactate de calitate, sigure, nutritive şi fără adaosuri, în 2018 am pus în funcţiune o fabrică modernă, în care îmbuteliem lapte de la vacă de cea mai bună calitate în ce priveşte conţinutul de grăsimi, proteine şi lactoză. Lapte curat, cu minimum posibil de germeni şi celule somatice, datorită celor mai noi tehnologii.

Fabrica noastră este construită chiar lângă fermă, astfel încât laptele ajunge imediat pe linia de producţie, neatins de om sau de aer, din raţiuni de igienă. Întregul proces (muls şi îmbuteliat) are loc în doar 24 de ore. Astfel, ne asigurăm că te bucuri de lapte proaspăt, natural şi sigur!”, explică Mădălina Cocan.

A dat multinaţionala pe fermă

Valoarea ultimei investiţii, cea în fabrică, a fost de peste 5 milioane de euro, din care 2.462.000 euro prin submăsura 4.2 «Sprijin pentru investiţii în prelucrarea/comercializarea şi/ sau dezvoltarea de produse agricole» din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020. Restul investiţiei a provenit din credit bancar şi fonduri proprii. Pentru a putea crea un brand a fost nevoie de muncă, pasiunea pentru creşterea animalelor şi multă răbdare. Încetul cu încetul, afacerea s-a extins.

“De firmă ne ocupăm toţi 3, dl. Şerban Nicuşor de fermă, eu şi Mădălina de fabrică. Eu am 37 de ani am studiat şi am lucrat în marketing şi publicitate, iar Mădălina are 34 de ani, a studiat marketing şi a lucrat în multinaţionale până acum”, spune Adrian Cocan.

Naturale, româneşti şi procesate blând

“Este drept că piaţa este dominată de câteva nume mari, dar atât timp cât vii cu ceva original, de specialitate şi schimbi de la început premisa, nu eşti într-adevăr o concurenţă pe acelaşi sector. Ca să ne menţinem, o să ne axăm pe produs, să îl facem cât mai bine şi cât mai gustos, natural şi să nu dezamăgim publicul. Am gândit un brand şi produsele pe care le reuneşte pe premise de transparenţă, de lucruri făcute cu responsabilitate şi grijă”, spune Adrian Cocan.

Văcuţe din rasa Holstein

Laptele din Bărăgan poate fi găsit în magazinele Mega Image pentru început, din Bucureşti şi din ţară, la preţul de 7.99 litrul, dar investitorii vor lărgi aria de desfacere şi în alte reţele de supermarket, dar şi în magazine specializate, băcănii, brutării etc.



“Intenţionăm chiar de anul acesta să abordăm şi segmentul HoReCa, precum şi patiserii/cofetării de top cu produse precum smântâna proaspată pentru frişcă sau lapte condensat. Produsele noastre pentru segmentul B2B urmează aceleaşi principii ca şi cele pentru consumatori: produse naturale, fără lapte praf sau coloranţi, aditivi”, spune managerul Lăptăriei cu caimac.



Pentru produse de calitate: iaurt, smântână, brânză, caşcaval, e nevoie de materie primă de excepţie. Văcuţele de la Măriuţa sunt din rasa Holstein Friesian, iar în ceea ce priveşte productivitatea lor, în fermă trăieşte pe Sorina, un animal de exceptie, văcuţa record din România. În mod normal se produce o medie de 34-35 litri/zi/vacă la muls. Pe lângă multe investiţii în îngrijirea animalelor, nu numai în oameni, managerii au pus accent şi pe echipamente care fac munca în fermă mai uşoară şi mai eficientă. Există o echipă de îngrijitori, medici veterinari, ingineri zootehnişti care se ocupă constant de văcuţe.

În afară de reţeaua de magazine din ţară, dar şi cele online, consumatorii pot cumpăra direct de la poarta fabricii.

De ce Lăptăria cu caimac? Adrian Cocan ne explică: „Caimacul protejează laptele de dedesubt de contactul cu aerul şi este un indicator al laptelui integral. Caimacul a ajuns, în timp, să semnifice excelenţa, tot ce e mai bun din ceva. «Să iei caimacul» înseamnă să iei partea cea mai bună a unui lucru. Noi nu-l luăm, îl dăm, având grijă ca laptele de la vacă să fie, prin asta, un lapte de specialitate“.