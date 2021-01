O minoră dispărută de acasă, căutată de poliţiştii ialomiţeni

La data de 4 ianuarie, Poliţia Municipiului Slobozia a fost sesizată de tatăl minorei Gheorghiu Andreea Anica, în vârstă de 12 ani, că aceasta ar fi plecat de la domiciliul din comuna Iazu, şi nu a mai revenit până în prezent.

Minora are aproximativ 1,70 m înălţime, 65 de kilograme, constituţie atletică, păr şaten, ochi albaştri, iar ca semn particular, are o urmă de arsură pe mâna dreaptă.

La data dispariţiei, aceasta era îmbrăcată cu tricou de culoare galbenă, pantaloni de blugi de culoare neagră şi papuci. Cei care au văzut-o sau pot oferi detalii sunt rugaţi să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apeleze numărul unic de urgenţă 112.

