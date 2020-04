Motivul pentru care o primărie din România a fost amendată pentru dezinfecţia scărilor de bloc. Acţiunea a fost suspendată

Direcţia de Administrare a Domeniului Public din cadrul Primăriei Slobozia a fost amendată de Direcţia de Sănătate Publică Ialomiţa cu 500 de lei deoarece a folosit o soluţie de uz veterinar. Este vorba despre substanţa Aldezin care, deşi figurează pe lista substanţelor biocide, are efect bactericid. De asemenea, acest produs are uz veterinar, fiind folosit pentru dezinfecţia grajdurilor de animale. Conform specialiştilor de la compania Pasteur, filiala Filipeşti, Aldezinul este un dezinfectant profesional cu acţiune bactericidă, virulicidă şi fungicidă, folosit în domeniul veterinar şi în industria alimentară. Poate fi folosit pentru dezinfecţia pieţelor, utilajelor, abatoarelor.

Verificarea inspectorilor DSP s-a făcut în baza unui control tematic dispus la nivelul întregii ţări de către Institutul Naţional de Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii. În urma controlului, Direcţia de Administrare a Domeniului Public a fost amendată de inspectorii DSP Ialomiţa cu suma de 500 de lei, iar operaţiunea de dezinfecţie a blocurilor din Slobozia a fost sistată până când se va achiziţiona o substanţă corespunzătoare.

Astfel, Primăria Municipiului Slobozia se află, momentan, în imposibilitatea de a continua acţiunea de dezinfecţie pe scările de bloc şi pe străzile din oraş din cauza faptului că produsul folosit nu este conform.

Adresa este fără răspuns

Primarul municipiului Slobozia a explicat cum stau, de fapt, lucrurile. „Soluţia dezinfectantă pe care am folosit-o (Aldezin), fabricată la Institutul Pasteur şi autorizată TP2 până în 2016, este autorizată TP3 din motive comerciale. În ultimele 3 săptămâni de intervenţie am notificat permanent DSP cu privire la produsul utilizat. Totodată, printr-o adresa înaintată doamnei prefect, am atras atenţia asupra faptului că la şedinţele de Comitet Local pentru Situaţii de Urgenţă Slobozia, reprezentantul DSP fie nu participă, fie nu este de specialitate, şi am cerut recomandări în ceea ce priveşte dezinfecţia. Adresa este fără răspuns până în momentul de faţă.

Recomandări privind dezinfectarea domeniului public au fost cerute şi printr-o adresă înaintantă Guvernului României de către Asociaţia Municipiilor din România-structură din a cărei conducere face parte şi primarul Adrian Mocioniu. Majoritatea primăriilor au folosit produse TP3, iar unele chiar TP4. „În urma controlului efectuat de către DSP, am solicitat să ni se indice produsul pe care să îl folosim, însă nu am primit răspuns. Primăria Slobozia fost printre primele autorităţi locale care au demarat această acţiune, eficientă în combaterea coronavirus şi fără riscuri pentru cetăţenii din Municipiul Slobozia. Cel mai bun argument în acest sens este că, după dezinfecţiile efectuate cu succes de către echipele DADP, nu au fost sesizări din partea cetăţenilor. Din contră, acţiunile noastre au fost primite cu entuziasm şi încredere din partea cetăţenilor“, a explicat primarul din Slobozia, Adrian Mocioniu.

Aceeaşi substanţă, comercializată în UE

De asemenea, a spus edilul, dezinfecţia domeniului public a fost efectuată cu costuri minime, datorită faptului că operaţiunea se realizează în regim propriu, prin DADP, fiind autorizaţi ANRSC. “Din discuţiile purtate cu reprezentanţii producătorului de la Institutul Pasteur, am aflat că produsul Aldezin este în momentul de faţă în curs de autorizare TP2, iar produsele care conţin aceeaşi substanţă activă sunt comercializate în toată Uniunea Europeană ca TP2. Mai exact, produsul care nu a fost conform din punctul de vedere al DSP până acum, va fi conform de săptămâna viitoare, dacă se va întruni comisia naţională de biocide. Produsele existente pe piaţa dezinfectanţilor şi recomandate de către DSP au doar costuri enorme, fără acţiune virucidă (deci nu combat coronavirus). Inclusiv prin această adresă, îi întreb pe specialiştii DSP: cu ce produs dezinfectăm???? Ce rămâne până acum? O dezinfecţie făcută eficient şi în siguranţă pentru cetăţeni din toate punctele de vedere. Prioritară pentru administraţia locală Slobozia este siguranţa cetăţenilor noştri pentru care am folosit un produs garantat de combatere a coronavirusului. Pe primul loc, sănătatea slobozenilor şi măsuri eficiente de combatere a coronavirusului!“, a explicat primarul.