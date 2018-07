Dosar penal de înşelăciune pentru o firmă de turism care şi-a păcălit clienţii. 87 de români au depus plângeri penale

Dosarul se află în lucru la Serviciul Economic din cadrul IPJ Ialomiţa, iar cercetările sunt în derulare.







“15 plângeri penale au fost înregistrate la serviciul Economic, 87 de persoane fiind înregistrate ca persoane vătămate. Oamenii au depus sesizări şi la comun, iar în continuare tot vin păgubiţi. Cercetările se desfăşoară sub asptectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, valoarea prejudiciului nefiind încă stabilită,” a explicat Andreea Loghin, purtător de cuvânt al IPJ Ialomiţa. La audieri urmează să ajungă şi administratorul firmei, Oana Dunel, pentru o oferi explicaţii despre situaţia în care s-a ajuns.

Clienţii agenţiei Terra Tourism aşteaptă cursul firesc al anchetei şi speră să-şi recupereze banii pe vacanţele pe care le-au achitat şi au rămas cu buza umflată. Simona Vlante, unul dintre clienţii firmei spune că are încredere în Justiţie şi aşteaptă să se facă dreptate. “ Am făcut demersurile necesare, la fel ca şi alţi clienţi, am depus documente, iar acum aşteptăm finalizarea anchetei. Probabil este de durată, pentru că tot apar oameni păcăliţi, însă sunt convinsă că cineva va plăti pentru acestă situaţie. Suntem din ce în ce mai mulţi“, spune femeia.

Mailul cu vestea proastă

Anunţati pe 22 iunie de către reprezentanţii Terra Tourism că societatea a intrat în insolvenţă, oamenii au luat drumul Poliţiei şi al Parchetului pentru a-şi face dreptate. Zeci de persoane au depus plângeri penale, iar acum aşteaptă soluţionarea cauzei.

„Cu părere de rău vă anunţăm ca Terra Tourism este, începând de azi, 22.06.2018, în imposibilitatea de a mai onora angajamentele asumate. În consecinţă, vom declanşa procedura de insolvenţă. Pentru recuperarea sumelor datorate de către Terra Tourism vă rugăm să vă adresaţi asiguratorului societăţii şi să faceţi demersurile necesare pentru recuperarea sumelor“, este mesajul electronic primit de către clienţi şi parteneri.

După anunţ, reprezentanţii agenţiei au închis orice canal de comunicare. Oficialii Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT) au anunţat că juriştii săi vor oferi turiştilor consultanţă pentru a se înscrie la masa credală. Clienţii înşelaţi ar urma să fie despăgubiţi în limita sumei de 50.000 de dolari, valoarea totală a poliţei de asigurare. Terra Tourism, cu sediul central în Slobozia şi deţinută de Oana Dunel, a declarat pentru anul fiscal 2017 şase angajaţi, afaceri de aproape 7 milioane de lei şi un profit net de 11.000 de lei.