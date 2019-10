Dispărută fără urmă. O tânără din Feteşti, de negăsit de mai multe zile

La data de 12 octombrie, Viorela Mădălina Pălănceanu, de 21 ani, din municipiul Feteşti, a plecat de acasă şi nu s-a mai întors.

Aceasta are 1,70 m, constituţie astenică, faţă ovală, ten deschis, ochi căprui, păr negru, creţ, lung până la nivelul umerilor. Ca semn particular, femeia are un defect la piciorul stâng, la deplasare calcă mai mult pe interior.

La data plecării tânăra era îmbrăcată cu pantaloni blue-jeans de culoare neagră, strâmţi, bluză înflorată cu mai multe culori, geacă de fâş, de culoare neagră, încălţăminte sport din material textil de culoare albastră.

Cetăţenii care pot oferi informaţii despre această persoană sunt rugaţi să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apeleze numărul de urgenţă 112!