Cum învie căminul cultural din comuna Scînteia. Povestea tinerilor care oferă o porţie de cultură copiilor de la sate

O echipă de tineri entuziaşti şi ambiţioşi din Bucureşti a pus la punct un program care resuscitează căminul cultural din inima Bărăganului. Aici, copiilor din localitate nu li s-a oferit vreodată ocazia să participe la evenimente educative, care să le provoace creativitatea sau care să le stârnească interesul pentru domenii artistice. Prezent! în Scînteia este un proiect care se va desfăşura în lunile septembrie şi octombrie 2018 în localitatea cu acelaşi nume din judeţul Ialomiţa şi care îşi propune să revitalizeze căminul cultural din această comună.

„Am observat că la sate Căminele Culturale reprezintă, în ciuda programului guvernamental de renovare şi amenajare, de cele mai multe ori spaţii pentru organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri etc..), rolul cultural-artistic şi educativ al acestora fiind aproape inexistent. Prezent! în Scînteia - proiect pilot de activare participativă a Căminului Cultural. Peste 20 de activităţi care se vor desfăşura pe parcursul a două luni în comuna Scînteia, Judeţul Ialomiţa.

Vor avea loc proiecţii de filme, spectacole de teatru, lecturi, dar şi două ateliere - un atelier interdisciplinar de dezvoltare prin mijloace teatrale şi audio-vizuale pentru copii şi tineri, în opt sesiuni, şi un atelier pentru voluntari din comună, care vor învăţa cum să organizeze un eveniment cultural, apoi, timp de o săptămână, se vor ocupa de activităţi în cadrul Platformei Cultural - Educaţionale”, a explicat Andreea Lăcătuş, iniţiatoarea proiectului.

După deschiderea oficială a evenimentului care a avut loc, duminică, 16 septembrie se doreşte ca proiectul pilot să fie un model şi pentru alte evenimente similare care vor avea loc în mai multe sate şi comune ale României. Proiectul este implementat de către Asociaţia inCAP (Iniţiative în Cinematografie şi Arte Performative), o echipă tânără de profesionişti din domeniul audio-vizual şi performativ, împreună cu partenerii- Centrul de Teatru Educaţional Replika din Bucureşti, Cenform (Centrul de Suport şi Formare pentru Dezvoltarea unei Societăţi Echitabile) şi Aport Film, cu sprijinul Primăriei Scânteia.

Creativitate şi educaţie

Primul atelier interdisciplinar de educaţie şi creativitate din cadrul proiectului a avut loc în perioada 3-6 septembrie. Copiii, dornici de socializare şi interesaţi să participe la noile activităţi au fost foarte încântaţi de echipa cu care s-au distrat. La Scînteia nu au prea multe variante de relaxare: băieţii joacă fotbal, iar fetele se plimbă cu bicicleta ori rolele. Pe lângă activităţile antrenante, copiii s-au bucurat şi de film gratuit. Pe 11 septembrie au asistat la proiecţia filmului “Orăşelul Alandala”, vizionarea terminându-se cu o dezbatere depre relaţia copii-bunici. Prima serie de copii cooptată în proiect a fost grupa 9-11 ani, iar rezultatele nu au întârziat să apară. Copiii au fost fericiţi, au dat frâu liber imaginaţiei, au luat parte la discuţii şi s-au împrietenit cu membrii Asociaţiei inCAP. “Ne-am propus să încurajăm autoexprimarea şi autoreflecţia printr-o serie de jocuri şi activităţi distractive, care uneori au necesitat multă concentrare, iar copiii au fost receptivi şi deschişi iniţiativei noastre”, povesteşte Andreea Lăcătuş.

Astfel, în fiecare marţi, începând cu ora 18.00, în lunile septembrie şi octombrie, la Scînteia se vor desfăşura ateliere educaţionale, proiecţii de film, spectacole de teatru şi lecturi publice urmate de discuţii pe teme de interes comun, scopul proiectului fiind să aducă oamenii împreună şi să transforme Căminul Cultural într-un spaţiu viu, în care toţi membrii comunităţii sunt bineveniţi.

Dezbaterile de duminică

Copiii şi tinerii din comună vor putea participa la cele 8 ateliere deschise susţinute în fiecare duminică, începând cu ora 14.00 prin dezbateri şi diverse activităţi la care le vor fi provocate creativitatea şi spiritul critic.

Vor avea loc, de asemenea, două sesiuni de formare în organizarea de evenimente culturale pentru voluntari din comună, care vor primi consiliere şi sprijin pentru a continua activitatea după încheierea proiectului.

La finalul lunii octombrie va avea loc Săptămâna Porţilor Deschise, în care în centrul atenţiei vor fi voluntarii. Aceştia vor organiza, cu sprijinul echipei de proiect, o serie de activităţi în Căminul Cultural.

Tineri, entuziaşti, dornici să schimbe lumea

Membrii echipei care implementează proiectul sunt tineri, curajoşi şi dornici de a pune umărul la schimbări în bine. Andreea Lăcătuş are 25 de ani, a absolvit Arta Regiei de Film, program masteral din cadrul UNATC Bucureşti în 2017. În prezent se află în dezvoltare cu mai multe proiecte personale şi colaborează în sistem independent cu diverse companii şi organizaţii. În restul timpului dezvoltă programe în Asociaţia inCAP. În cadrul proiectului susţine Atelierele interdisciplinare de Educaţie şi Creativitate.

Eduard Burghelea, în vârstă de 24 de ani, a absolvit în 2017 Arta Actorului la UNATC Bucureşti, fiind în prezent student în anul al II-lea la programul masteral din cadrul aceleiaşi specializări.

Eduard este actor angajat al Teatrului Municipal Bacovia din Bacău şi are colaborări cu instituţii şi organizaţii din Bucureşti. În restul timpului dezvoltă programe în Asociaţia inCAP. În cadrul proiectului, Eduard susţine Atelierele interdisciplinare de Educaţie şi Creativitate şi se ocupă de bunul mers tehnic al evenimentelor pentru că e genul de om care găseşte mereu o soluţie.

Minodora Broscoi are 23 de ani, a absolvit în 2017 Arta Actorului la UNATC Bucureşti, fiind în prezent studentă în anul al II-lea la programul masteral din cadrul aceleiaşi specializări.

Minodora este actriţă angajată a Teatrului Municipal Bacovia din Bacău şi are colaborări cu instituţii şi organizaţii din Bucureşti. În restul timpului dezvoltă programe în Asociaţia inCAP. În cadrul proiectului susţine Atelierele interdisciplinare de Educaţie şi Creativitate. Simona Constantin are 25 de ani, a absolvit Regie de Film la UNATC în 2015. De atunci, lucrează ca selecţioner de filme şi curator şi dezvoltă proiecte de film cu casa ei de producţie, Aport Film. În cadrul proiectului, Simona susţine Atelierele interdisciplinare de Educaţie şi Creativitate şi se ocupă de selecţia de filme şi organizarea proiecţiilor.

Alina Păduraru are 24 de ani şi, după ce a absolvit Facultatea de Jurnalism de la Universitatea din Bucureşti, a făcut şi un master de Comunicare Interculturală, iar acum îşi începe cariera în jurnalism în redacţia Recorder. În cadrul proiectului, Alina se ocupă de comunicare şi PR.

Oana Ghera are 25 de ani, este absolventă a Facultăţii de Film din cadrul UNATC I.L. Caragiale Bucureşti, secţia Comunicare-Audiovizuală. Începând din 2015 este co-selecţioner al Festivalului Internaţional de Film NexT. În paralel, în calitate de educator de cinema, colaborează cu trei programe de educaţie cinematografică pentru copii şi liceeni - One World România la Şcoală, CinEd şi Education à l’image. Oana va susţine Atelierul de organizare a evenimentelor culturale pentru voluntari din comună.

Georgiana Surugiu este editor de film şi are 25 de ani. Absolventă a Masteratului de Montaj de Film din cadrul UNATC Bucureşti în 2017, Georgiana lucrează în prezent la DIUD film şi se ocupă de grafică şi editare video.