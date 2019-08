Cum ajung şeicii din Dubai să mănânce pepeni din Gheorghe Doja. Cooperativa agricolă care i-a salvat pe localnici şi face lubeniţa de Ialomiţa celebră în lume

Pepenii gustoşi se vând prin Cooperativa Agricolă Gheorghe Doja în toată România, dar şi în Cehia, Ungaria, Polonia, Croaţia şi chiar în Dubai.





Ion Mihai este primar la Gheorghe Doja de 3 mandate. Este fiu al satului, iar oamenii îl cunosc îndeaproape. A muncit pământul de când se ştie, iar consătenii săi au făcut acelaşi lucru. Chiar şi cine nu avea chef de muncă, a fost convins să pună mâna pe sapă.







„Este o tradiţie la noi în localitatea cultivarea pepenilor, dar după Revoluţia această îndeletnicire a prins şi mai mult. Nimeni nu stă. Nu avem niciun localnic care să beneficieze de ajutor social. Este o singură persoană, dar provenită la noi în localitate, care a lucrat, dar acum nu are niciun venit, primeşte ajutor social. Am făcut tot ce ne-a stat în putinţă ca oamenii să muncească.





Nu mai avem demult dosare pentru ajutoare sociale. Oamenii au înţeles că prin muncă se pot face mai mulţi bani decât dacă ai aştepta să-ţi dea statul. Aşa că s-au apucat să cultive pământurile, în special cu pepeni. În prezent avem peste 1.000 de hectare de culturi doar cu pepeni. Dar nu doar lubeniţe cultivăm, ci şi dolvlecei, ardei gras, gogoşari. Oamenii au înţeles că doar prin muncă pot prospera. Şi eu lucrez în asociere 500 de hectare de teren, la noi nimeni nu stă degeaba” explică Ion Mihai, primarul liberal al comunei Gheorghe Doja.

„Muncim zi-lumină”

Pe drumul către comuna Gheorghe Doja, gospodarii din localitate au înfiinţat tarabele cu răsaduri de pepeni, legume sau flori. Ambalate în capsule de plastic, roşiile, ardeii sau vinetele aşteaptă să fie cumpărate şi replantate în alte grădini. Florile multicolore, înfrumuseţează atmosfera, iar parfumul lor îi îmbie pe clienţii care opresc să se intereseze de preţurile răsadurilor să nu mai stea pe gânduri şi să cumpere tot ce gospodarii le oferă.





Vedetele producătorilor agricoli sunt însă pepenii. „Muncim zi-lumină pentru noi şi pentru copiii noştri. De ce să stăm la mâna altcuiva?“, spune o localnică din Gheorghe Doja.





La concuranţă cu pepenii de Dăbuleni, în Bărăgan, la Gheorghe Doja, la 20 de kilometri de Slobozia, cultivatorii povestesc faptul că iniţial au avut o producţie mică, dar în timp s-au extins. Recoltele au ajuns să atingă şi 15 tone la hectar. „La început am cultivat aşa pentru noi în curte ca să avem de mâncare. Ulterior am mărit suprafaţa, pentru că ne-am dat seama că e profitabil”, spun localnicii. Secretul pepenilor gustoşi îl reprezintă solul nisipos, de bună calitate, care se găseşte la Gheorghe Doja. “Sunt mai dulci şi mult mai aromaţi decât cei care se produc în alte zone, au un gust foarte plăcut”, spune primarul. Recolta e bună în fiecare an, iar marfa produsă în Bărăgan umple rafturile hypermarket-urilor din ţară, pieţele, dar ajunge şi peste hotare. Pepenii se vând cu 0,60 lei/kg.

Marfă vândută fără intermediari

Ca să fie totul făcut ca la carte, în 2013,în comună a fost înfiinţată Cooperativa Agricolă Gheorghe Doja pentru a putea vinde marfa direct, fără intermediari. Preşedintele Asociaţiei este Florin Ion, un tânăr ambiţios care a adus alături şi alţi producători din localitate. Toţi au pus umărul pentru bunăstarea propriilor familiei, dar şi a comunei.





„Ideea care i-a însufleţit a fost de a furniza clienţilor pepeni proaspeţi, excelenţi calitativ, la cele mai bune preţuri, prin excluderea traseelor indermediare de vânzare. De asemenea, se urmăreşte dezvoltarea bazinului legumicol şi pe alte culturi agricole, lucru ce va duce, într-un final la dezvoltarea întregii zone. S-a mai avut în vedere şi concurenţa din alte ţări dezvoltate agricol, atunci şi-au dat seama că pot face faţă doar prin tr-o asociere. Ţări precum Spania, Italia şi chiar Grecia au deja o tradiţie a cooperativelor agricole de zeci de ani, pe acest model s-a mers”, spune primarul localităţii Ion Mihai.

Vânzări de peste 12.000 de tone în 2017

În 2013, anul înfiinţării, suprafaţa cultivată a fost de aproximativ 50 de hectare. Între timp, cooperativa a crescut, iar acum are o suprafaţă proprie cultivată de peste a două sute de hectare. Ca distribuţie şi capacitate de producţie, au pornit de la 1.000-1.500 de tone, iar în anul 2017 au depăşit 12.000 de tone.

Edilul localităţii poveste că principalul produs care ajunge pe piaţă prin Gheorghe Doja Cooperativa Agricolă au fost şi sunt pepenii, însă suprafeţele cultivate vor creşte, la fel şi cantităţile de producţie.



Pepenii reprezintă cam 70-80% din producţia proprie. Primăvara însă se cultivă dovlecei, varză şi conopidă, iar toamna, ardei kapia, gogoşari, dovleci – plăcintar şi Halloween, varză albă şi roşie, ceapă şi cartofi.





Exportul în străinătate a început în 2015, în Ungaria, printr-un distribuitor local de acolo. Din 2016, Gheprghe Doja Cooperativa Agricolă a început să livreze cantităţi importante în Cehia, iar ocazional au existat şi livrări de pepeni către Polonia şi chiar Dubai.

900 de producători locali

În ultimii ani, pepenii cultivaţi la Gheorghe Doja au devenit un adevărat brand local, cunoscut în aproape toate zonele ţării. Potrivit estimărilor, pepenii de la Gheorghe Doja sunt cultivaţi pe o suprafaţă de peste 1.000 de hectare de către un număr de 900 de producători locali.







În Gheorghe Doja – Ialomiţa mai toţi locuitorii sunt producători de pepeni, deţinând de la loturi mici de 1-2 ha, până la suprafeţe de peste 10-20 ha. Conform datelor statistice, suprafaţa cultivată cu pepene verde din comuna Gheorghe Doja este a doua ca mărime din România, după Dăbuleni, însă localnicilor le place să creadă că în ceea ce priveşte calitatea, localitatea din Bărăgan este pe primul loc.



