Corul academic "Divina armonie", recital pe 1 ocotmbrie în Catedrala Episcopală

Sfânta Liturghie va fi săvârşită de Preasfinţitul Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, înconjurat de părinţi consilieri din cadrul Centrului Eparhial, preoţi şi diaconi. La eveniment a fost invitat Corul academic „Divina Armonie” carea luat fiinţă la data de 16 noiembrie 1997 şi are încă de la înfiinţare părinţi spirituali pe dipl. ec. Ilie Ionel Ciuclea şi pe prof. Paula Ciuclea şi dirijor pe Marius Cristian Firca.

A fost iniţial un cor bisericesc aparţinând Bisericii Ortodoxe „Sfântul Gheorghe Nou” din Bucureşti, ctitorie voievodală brâncovenească. Ulterior, calităţile interpretative ale artiştilor corişti, absolvenţi şi studenţi ai Universităţii Naţionale de Muzică şi ai Facultăţii de Muzică din cadrul Universităţii „Spiru Haret”, precum şi studenţi ai Facultăţii de Teologie, au condus la un real succes pe scenele din ţară şi din străinătate şi la lărgirea repertoriului: de la muzică liturgică românească şi universală la cânturi folclorice româneşti şi internaţionale, prelucrări folclorice moderne şi clasice, lucrări în prima audiţie, muzică vocal-simfonică, arii, duete, coruri din opere celebre, precum şi opere integrale.

Păstrarea tradişiei muzicii corale

Scopul formării acestei corale a fost şi este păstrarea tradiţiei muzicii corale şi vocale româneşti şi universale, dar şi promovarea şcolii de canto din România. Conform Paulei Ciuclea, „corala a fost creată din iubire: din iubirea pentru Dumnezeu, pentru Biserica Ortodoxă Română şi pentru armonia corală.”

Costumele coriştilor sunt reprezentate de pelerine albe, albul fiind simbolul purităţii, pe mâneci aflându-se câte o cruce care poartă conturul României, iar deasupra fiind inscripţionate cuvintele: „Nihil Sine Deo”. Originalitatea primului cor profesionist particular din ţară – „Divina Armonie” – constă în faptul că fiecare corist poate fi un solist, ceea ce face posibilă prezentarea unor opere integrale în concert. Acest eveniment marchează anul centenarului Marii Uniri şi intrarea in al zecelea an de arhipăstorie a Preasfinţitului Părinte Episcop Vincenţiu a Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor.