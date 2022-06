Cel mai longeviv concurs de muzică uşoară, Festivalul de la Amara, şi-a ales concurenţii. Ce premii se oferă

În urma preselecţiei, care a avut loc la sfârşitul săptămânii trecute, vor rămâne în concurs 12 concurenţi la care se adaugă 2 concurenţi rezervă, în cazul unor situaţii neprevăzute care poate conduce la neprezentarea unuia/ unora dintre concurenţii preselectaţi.





Concursul se va desfăşura în ziua de 13 august, iar în 14 august va avea loc Gala Laureaţilor. Concurenţii vor cânta live atât în concurs, cât şi la Gala Laureaţilor, acompaniaţi de orchestră.

Neîntrerupt de 54 de ani

În vara anului 1968, la Amara, se lansa prima ediţie a Festivalului-concurs naţional de muzică uşoară, sub denumirea „Portativ Ialomiţean”, evenimentul desfăşurându-se an de an până astăzi, fiind cel mai longeviv festival de muzică uşoară din ţară şi considerat al doilea ca importanţă şi amploare după Festivalul de la Mamaia.

Cu ocazia Galei Premiilor revistei Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România- ”Actualitatea muzicală”, Festivalul Trofeul Tinereţii Amara a primit titlul de Evenimentul Anului 2014. Scena Festivalului „Trofeul Tinereţii”- Amara a constituit rampa de lansare pentru numeroşi artişti recunoscuţi astăzi la nivel naţional, dintre care amintim: Mihaela Runceanu – câştigatoarea Trofeului în anul 1976, Angela Ciochină – câştigatoarea Trofeului în anul 1975, Mirela Voiculescu Fugaru, Janina Matei, Laura Stoica, Anca Ţurcaşiu, Manuela Fedorca, Pepe, Luminiţa Anghel, Cristina Spătar, Lili Sandu, Annes etc. Octavian Ursulescu, unul dintre prezentatorii a zeci de ediţii a Festivalului de la Amara spunea: Cel puţin în privinţa recitalurilor, festivalului de la Mamaia îi va fi imposibil să-l egaleze pe cel de la Amara – cel mai „bătrân” concurs de muzică uşoară din ţară.”

Participanţilor li se vor acorda diplome de participare şi premii:

„Trofeul Tinereţii“ Amara 2022 – 10.000 lei

Premiul I – 5.000 lei

Premiul al II-lea – 4.000 lei

Premiul al III-lea – 3.000 lei

Menţiune – 1.500 lei

Premiu de popularitate acordat în urma votului publicului – 1.500 lei.

Concurenţii care nu se regăsesc printre premianţi vor primi Diplome de participare. Organizatorii festivalului sunt Primăria Amara, Consiliul Judeţean Ialomiţa, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa şi Centrul Cultural "Ionel Perlea".