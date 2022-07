Când se va deschide pasajul Drajna. În ce stadiu sunt lucrările pe şantier

"Am mers pe şantierul de la Drajna, unde se construieşte pasajul peste calea ferată şi DN21, o investiţie mult aşteptată de noi, ialomiţenii, şi nu numai. Am discutat cu constructorul, împreună cu primarul comunei Dragalina, pe teritoriul căreia are loc construcţia. Şantierul avansează, iar constructorul crede că pasajul se va deschide înaintea termenului contractual (iunie 2023)", a anunţat Marian Pavel, preşdintele Consiliului Judeşean Ialomiţa.

Amplasamentul acestei lucrări a fost predat constructorului la data de 11 ianuarie 2022, iar lucrările au demarat în luna următoare. Este vorba despre realizarea unei supra-traversări pe DN21, cu o lungime de 2,7 km, iar pasajul propriu-zis se va întinde pe 305 m. Pasajul va traversa totodată şi DN 3A Lehliu – Feteşti, drum naţional paralel cu CF 800.

Pasajul de la Drajna va fi parte integrantă a viitorului drum TransRegio (TR ISTER) Brăila-Slobozia-Călăraşi-Chiciu, de aproximativ 142 km, din care 35 de kilometri sunt pe teritoriul judeţului Ialomiţa.

Valoarea investiţiei este de peste 98 milioane de lei, fără TVA, din fonduri externe nerambursabile, iar termenul de execuţie este de 1 an şi jumătate.

Pasajul de la Drajna va începe de la nodul rutier de la autostradă, în sensul de mers de la Călăraşi spre Slobozia. Se va construi un sens giratoriu la Călăraşi, va merge pe partea stângă, paralel cu DN 21, va traversa calea ferată şi se va descărca, de asemenea, într-un sens giratoriu, la intrarea în comuna Dragalina, pe DN 21.