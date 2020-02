Calvarul Garofiţei, femeia maltratată 23 de ani de un soţ violent. Cum a scăpat de agresor: Mi-a tras un pumn de am crezut că mor. Atunci n-am mai răbdat

Garofiţa a participat anul trecut în noiembrie, la campania de informare împotriva violenţei domestice, "La coafor cu psihologul" şi a găsit forţa şi curajul de a spune STOP abuzului, luna urmatoare, în decembrie, obţinând ordin de restricţie şi mutându-se în altă localitate. Garofiţa are nevoie de ajutorul oamenilor cu suflet pentru a putea să aibă grijă de micuţi. Haine, alimente, produse de igienă, toate le sunt necesare. O firmă de avocatură din Bucureşti a preluat pro bono cazul Garofiţei, dovedind că solidaritatea umană este mai presus de orice.

Iată mesajul postat de Şoapta Florilor, asociaţie care a derulat campania La coafor cu psihologul:

Un abuz de 23 de ani... O femeie de 42 de kilograme, lovita de un barbat de 80 kilograme. "Am indurat pentru copii, dar m-a terminat pe mine... El tot timpul a pozat in om bun fata de restul si toti il credeau asa, dar ce am indurat eu in casa cu el nu stia nimeni. M-a trantit odata pe jos si a dat cu pumnii si picioarele in mine, pana nu mai puteam sa respir. Alta data a vrut sa-mi dea cu sapa in cap, dar m-a protejat fiul meu cel mare, care venise in vizita. Dadea in mine cu ce nimerea, cu scaune, cu obiecte din casa. In decembrie, mi-a tras un pumn in barbie de am crezut ca mor. Atunci n-am mai rabdat. Ce eram eu? Un spalator pe jos, un nimic? Ajunsesem o umbra. Eram asa de slaba ca abia mergeam, traiam din alocatia copiilor, fiindca el nu lucra si bea pana nu mai stia ce face, spargea tot ce-i pica in mana, nu mai aveam geamuri in miezul iernii. Am spus: GATA! Mai bine singura. Am obtinut ordin de la judecatorie, m-am intors acasa cu politia, mi-am luat copiii, hainele si-am plecat".

Garofita are nevoie de un serviciu, fiindca ea a mai lucrat cativa ani si nu se teme de munca. Are nevoie de un consult de specialitate la obstretica ginecologie fiindca are dureri mari la 3 ani de la nasterea gemenilor prin cezariana, poate gasim un medic care sa ajute si alte multe nevoi pe care incercam sa le rezolvam, daca doriti, impreuna. Puteti face donatii pentru ea, in contul asociatiei, specificand "pentru Garofita". Daca sunteti patron in jud. Ialomita si aveti un loc de munca disponibil, contactati-ma va rog la numarul de telefon afisat pe pagina. Haideti sa readucem zambetul pe fata Garofitei! Nu e usor sa fi mama singura cu 3 copii...

Multumiri doamnei Nicoleta, pentru ajutor! Fotografia este postata cu acordul mamei.