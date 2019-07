Un constructor din Ilfov,. S.C. Magnum Contrans S.R.L, a deschis şantierul în cartierul Slobozia Nouă, unde execută lucrări pe strada Unirii, care are o lungime de 520 m. Până la asfaltarea carosabilului, se montează trotuarele. Vor mai fi asfaltate străzile Redutei (320 m) din Slobozia, Cimitirului (725 m) din Slobozia Nouă, Sălcii ( 350 m) şi Arh.Radu Vulpe ( 205 m) din cartierul Bora. Conform contractului nr. 1018/ 17.05.2019, investiţia are o valoare de 1.672.407,54 lei, fără TVA, şi are ca termen de finalizare 12 luni.

